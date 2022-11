Am 30. November startet die Messe Solar Solutions Düsseldorf. Mehr als 100 Hersteller, Vertriebs- und Großhändler präsentieren die neuesten Photovoltaik-Module, Wechselrichter und PV-Montagesysteme.

Mit der Solar Solutions Düsseldorf startet nach Ansicht der Veranstalter zum richtigen Zeitpunkt eine Photovoltaik-Messe in der NRW-Landeshauptstadt. Denn die aktuelle Energieversorgungslage rückt erneuerbare Energien noch stärker in den Fokus Zudem hat die Bundesregierung im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 ein Ziel von 215 Gigawatt Solar-Leistung bis 2030 formuliert. Ausgehend von aktuell 60 Gigawatt Photovoltaik-Kapazitäten in Deutschland birgt dies enorme Wachstumschancen für die Solarindustrie. Das gilt besonders auch in NRW, wo von rund elf Millionen Dächern erst fünf Prozent mit Solaranlagen ausgestattet sind.

„Unser Neugeschäft verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Dabei konzentrieren wir uns auf Zukunftsthemen, wie dieses Jahr bereits die Akquisition der US-Messe Xponential für unbemannte Systeme und Robotik sowie die Premiere der DecarbXpo in Düsseldorf für industrielle Dekarbonisierung gezeigt haben“, sagt Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf. „Die Solar Solutions als neue Gastveranstaltung zur Energiewende fügt sich perfekt in dieses Engagement ein. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Kortrijk Xpo auch die Beziehung zu einem langjährigen Partner stärken.“

Für die Messe Düsseldorf ist die Solar Solutions die zweite Gastveranstaltung von Kortrijk Xpo. Das belgische Unternehmen richtet bereits seit 2011 die Architekturfachmesse Architects@Work auf dem Düsseldorfer Messegelände aus, die mittlerweile in 16 Ländern vertreten ist. Die Veranstaltungen werden von der deutschen Tochtergesellschaft Xpo Messe Kontakt GmbH organisiert. Für die Solar Solutions Düsseldorf kooperiert Kortrijk Xpo mit dem niederländischen Veranstalter Good Events & Media, der jährlich die Solar Solutions International in Amsterdam organisiert. Die Solar Solutions Düsseldorf ist die erste Auslandsveranstaltung dieses Joint Ventures.

Photovoltaik-Messe in NRW mit mehr als 500 Produktneuheiten

Mehr als 100 Hersteller, Vertriebs- und Großhändler werden die neuesten Photovoltaik-Module, Wechselrichter und PV-Montagesysteme präsentieren. Die ausstellenden Unternehmen – unter anderem Huawei, SAJ, Keno, Belinus, EWS und Esdec – warten mit mehr als 500 Produktneuheiten auf. Zielgruppe der Fachmesse sind Installateur- und Handwerksbetriebe, Beratungsunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und Architekturbüros. Ein Seminarbereich bietet Fachvorträge zu Technologie- und Branchentrends. Die Solar Solutions Düsseldorf findet am 30. November und 1. Dezember 2022 in der Düsseldorfer Messehalle 8b statt.

16.11.2022 | Quelle: Messe Düsseldorf | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH