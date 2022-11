BMWK will Produktion von Wind- und Solarenergie-Komponenten in Deutschland stärken

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck traf am Montag zum zweiten Mal Vertreterinnen und Vertretern der Windindustrie, der Solar-Anlagenhersteller sowie der Netzbetreiber zum „Produktionsgipfel“. Dieser fand online statt.

Ein erstes Treffen des Ministers und der Branchenvertreter:innen hatte es bereits im April dieses Jahres gegeben, gefolgt von einem Stakeholderprozess über die Sommermonate. Die Teilnehmenden des Produktionsgeipfels erörterten Hemmnisse und Handlungsoptionen, um die Potenziale für die Produktion von Wind- und Solarenergie-Komponenten am Standort Deutschland zu verbessern. Die Verfügbarkeit der Anlagenkomponenten und Technologien gilt als ein Flaschenhals für das Gelingen der Energiewende. Während vor einigen Monaten für die Solarenergie noch PV-Module einen besonderen Engpass darstellten, fehlt es nun vor allem an Wechselrichtern.

Ein Aspekt des gestrigen Gipfels sei der Zugang zu Kapital gewesen, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. Habeck sagte zu, dass sein Ministerium ergänzende Instrumente hierfür prüfen werde. „Angesprochen wurden auf dem heutigen Treffen Eigenkapitalhybrid-Instrumente zur Finanzierung von Transformationsinvestitionen. Auch das schauen wir uns an. Dabei müssen verschiedene Fragen, auch die des Beihilfrechts abgeklopft werden“, erklärte Habeck.

„Strukturelle Reformen“ sollen Genehmigungen beschleunigen

Habeck verwies zudem auf die Initiative REPower-EU, die bis zu 300 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen mobilisieren soll. Das BMWK schlage auf europäischer Ebene eine Plattform für Transformationstechnologien vor. Diese soll Produktionskapazitäten aus strategischen Technologiefeldern zusammenführen und verzahnen, darunter Windkraft, Photovoltaik und Elektrolyse. „Es braucht aber nicht nur Geld, sondern vor allem strukturelle Reformen, allen voran die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren national wie auch europäisch,“ sagte Habeck.

Windenergie-Verband begrüßt Maßnahmen für stärkere EE-Produktion in Deutschland und Europa

Der Bundesverband WindEnergie BWE äußerte sich positiv zur Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Die von Habeck skizzierten ersten Maßnahmen gingen in die richtige Richtung und würden vom BWE ausdrücklich unterstützt. Es liege im Interesse Deutschlands und Europas, keine neuen Lieferabhängigkeiten im Technologiesektor der Erneuerbaren Energien zu erleiden.

Dafür müsse Europa die eigenen Wertschöpfungsnetzwerke ausbauen. Dies biete für den Maschinenbau und die Elektrotechnik breite Chancen und verbessere zugleich die Position der Erneuerbare-Energien-Industrie im Wettbewerb mit China und den USA, sagte BWE-Präsident Hermann Albers.

Auf einen Ausbau der Produktion von Solarenergie-Komponenten in Deutschland drängt unter anderem die Beratungsgesellschaft PWC in einer Analyse.

Projekte brauchen Fabriken, Fabriken brauchen Projekte

Albers verwies zugleich darauf, dass der Aufbau der Produktionskapazitäten mit einer schnellen Umsetzung von Projekten Hand in Hand gehen müsse. „Es braucht konkrete Aufträge in den Büchern von Herstellern und Zulieferern, um den Produktionshochlauf zu stärken“ sagte er. Deshalb gelte es, den Rückgang bei Genehmigungen, der in Nennleistung ausgedrückt bei mehr als zehn Prozent liege, zu stoppen und umzukehren.

„Schnelle und entbürokratisierte Genehmigungsverfahren sind überfällig. Das Tempo beim Aufbau einer LNG-Terminalstruktur muss Maßstab werden.“ Helfen könnten dabei Leutturmprojekte „in allen Bundesländern“. Das bereits definierte Ziel, zwei Prozent der Landesfläche für den Ausbau bereitzustellen, müsse weit vor 2032 umgesetzt werden. Und die im Zuge er EEG-Ausschreibung bereits bezuschlagten Projekte müssten einen Inflationsausgleich erhalten, um sicher umgesetzt zu werden.

22.11.2022 | Quelle: BMWK, BWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH