6 MW Photovoltaik-Anlage auf den Messehallen in Berlin

Die Berliner Stadtwerke wollen auf den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin die größte Aufdach-Photovoltaik-Anlage der Stadt installieren.

Die Spitzenleistung der Photovoltaik-Anlage auf den Messehallen in Berlin soll 6 MW betragen. Laut den Berliner Stadtwerken ist sie damit die viertgrößte Aufdach-Solaranlage in Deutschland.

Die zur Verfügung stehende Nutzfläche auf den mehr als 20 Dächern der Messehallen beziffern die Berliner Stadtwerke mit 50.000 Quadratmetern. Dort sollen in den kommenden zwei Jahren rund 15.000 Solarmodule installiert werden. Auftraggeber ist die Messe Berlin GmbH. Sie pachtet die PV-Anlage für 25 Jahre von den Berliner Stadtwerken.

Die PV-Anlage sei ein wichtiger Baustein in deren Nachhaltigkeitsstrategie. Sie soll helfen, in Zukunft klimaneutrale Großveranstaltungen zu ermöglichen. Die auf den Hallen erzeugten rund 5 GWh Solarstrom jährlich sollen zu über 80 Prozent auf dem Gelände direkt genutzt werden. Den Rest will die Messe Berlin ins Stromnetz einspeisen.

Die Photovoltaik-Anlage auf der den Messehallen in Berlin soll bis 2025 vollständig in Betrieb gehen. Erste Teilanlagen sollen bereits ab dem kommenden Frühjahr Strom liefern. Die mit 1,8 MW bisher größte Aufdach-Solaranlage in Berlin befindet sich auf der Fruchthalle des Großmarktes.

Photovoltaik-Großprojekt macht Zusammenarbeit der Behörden und Landesunternehmen nötig

„Das Projekt der Messe zeigt heute beispielhaft, welches Potenzial die Wirtschaft und Berlins Dächer bereithalten. Ich begrüße es sehr, dass die Messe hier investiert und gemeinsam mit den Berliner Stadtwerken zeigt, wie es geht“, sagt die Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey.

Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe lobt die Zusammenarbeit der Landesunternehmen für die Energiewende. „Dieses Projekt ist nicht nur in seiner technischen Dimension außergewöhnlich, im Vorfeld haben zudem viele Partner, Senatsverwaltungen und die Denkmalschutzbehörde sehr eng zusammengearbeitet“, bestätigt auch Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner Stadtwerke. Die hohe Strahlkraft für eine nachhaltige zukunftsgerichtete Energieversorgung habe letztlich überzeugt.

Neben der Messe Berlin setzen auch verschiedene Bezirke Solarprojekte auf öffentlichen Gebäude mit den Stadtwerken um. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat bereits sein drittes „Solarpaket“ bei den Berliner Stadtwerken bestellt.

24.11.2022 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH