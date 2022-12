EUPD rechnet 2022 mit 220.000 Heimspeichern

Der Heimspeichermarkt boomt im Zuge der Energiekrise und der wachsenden Größe von PV-Anlagen. Größter Anbiete in Deutschland sind BYD und Sonnen.

Das Analysehaus EUPD rechnet für den deutschen Markt 2022 mit einem Absatz von 220.000 Heimspeichern. Das wäre ein Plus von mehr als 40 Prozent gegenüber 2021 und von 110 Prozent verglichen mit 2020. Ein Grund ist die steigende durchschnittlichen Kapazität der verbauten PV-Anlagen, da sich durch die Speicher der Eigenverbrauch optimieren lasse. Somit wurden im ersten Halbjahr 2022 neben knapp 130.000 PV-Anlagen auch 105.000 Heimspeicherinstallationen ermittelt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 ergebe sich somit ein Wachstum von 44 Prozent. Aufgrund steigender Strompreise und der aktuellen geopolitischen Lage prognostiziert EUPD Research, dass die Heimspeicherinstallationen im zweiten Halbjahr weiter zunehmen werden.

Im ersten Halbjahr 2022 ist EUPD zufolge die installierte PV-Leistung im Kleinanlagensegment im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 47 Prozent gestiegen. Dabei ist die installierte Leistung im Segment bis 10 kWp um 26 Prozent höher, und im Segment von 10 bis 20 kWp sehe man sogar eine Verdopplung der installierten Kapazität.



Das starke Wachstum im Segment der PV-Anlagen von 10 bis 20 kWp schlägt sich auch im größeren Durchschnittswert der PV-Anlagen nieder. Im ersten Halbjahr 2021 betrug dieser 8,3 kWp und stieg im ersten Halbjahr 2022 auf 8,7 kWp.

BYD und Sonnen führend

Gemessen an den installierten Speichersystemen ist im 1. Halbjahr 2022 der chinesische Hersteller BYD mit einem Anteil von 24% an der Spitze des deutschen Heimspeichermarktes, dicht gefolgt von den deutschen Herstellern sonnen und SENEC mit 21% bzw. 20% der installierten Systeme. Den vierten Platz konnte die HagerEnergy GmbH mit der Marke E3/DC für sich beanspruchen. Bezogen auf die verbaute Speicherkapazität ändert sich die Reihenfolge der führenden vier Hersteller nicht, lediglich die Anteile bei BYD und sonnen erhöhen sich leicht auf 26% bzw. 23%. Die Marktanteile von Senec und E3/DC nähern sich mit 15% und 14% leicht einander an, aufgrund der Tatsache, dass die Speicher von E3/DC eine deutlich höhere Kapazität aufweisen.



Insgesamt sind die vier Speicheranbieter BYD, sonnen, SENEC und E3/DC für rund drei Viertel der Installationen im deutschen Markt verantwortlich, sowohl bezogen auf die installierten Speichersysteme als auch die verbaute Speicherkapazität.

Die Berechnung der Marktanteile für Heimspeicher in Deutschland umfasst eine umfangreiche Anbieterbefragung, Installateurs- und Endkundenbefragungen sowie ergänzende Recherchen durch EUPD Research. Grundlegend besteht hierbei die Annahme, dass sich bei Anbietern mit vornehmlich dreistufigem Vertrieb im ersten Halbjahr 2022 15 Prozent der Speicher im Verkaufsprozess bzw. im Lager befinden und somit noch nicht installiert wurden.

06.12.2022 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH