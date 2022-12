Die größte PV-Überdachung in Deutschland soll den Europa-Park in der Sommersaison komplett mit Solarenergie versorgen. Sie entsteht auf dem Gelände des Automobillogistikers Mosolf in Kippenheim.

Der Europa-Park investiert mit dem global agierenden baden-württembergischen Automobillogistiker Mosolf in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaik-Parkplatzüberdachung in Kippenheim bei Lahr. Die PV-Anlage soll aus rund 50.000 Photovoltaik-Modulen bestehen. Sie wird nach Angaben der Investoren die größte PV-Überdachung in Deutschland sein. Nach Fertigstellung soll sie etwa 25 Gigawattstunden Strom pro Jahr aus erneuerbaren Energien produzieren.

„Das Unternehmen Mosolf, das in Lahr-Kippenheim einen bedeutenden Standort hat, verfügt über riesige Parkplatzflächen und wir als Europa-Park benötigen in Spitzenzeiten viel Energie. Eine perfekte Synergie zweier Familienunternehmen in der Ortenau“, sagt Europa-Park-Inhaber Roland Mack. Das gesamte Investitionsvolumen des Projektes liegt bei fast 30 Millionen Euro. Etwa die Hälfte der Fläche der neuen Photovoltaik-Anlage, also rund zehn Hektar, sind für die Versorgung des Europa-Parks vorgesehen.

Größte PV-Überdachung in Deutschland soll 2024 in Betrieb gehen

„Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen. Der Europa-Park nimmt einen erheblichen Teil der erzeugten Energie ab und kann sich langfristig weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen vor allem in den Hochsaison-Sommermonaten autark mit regenerativem Strom versorgen“, so Mack. „Das wird ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Energieerzeugung. Schon heute betreiben wir Photovoltaik-Anlagen, Wasserkraft- und Blockheizkraftwerke, aber diese neue Anlage erschließt uns in der erneuerbaren Energieversorgung eine völlig neue Dimension.“ Mit Blick auf die Zukunft setzt der Europa-Park auf leistungsfähige Speicherlösungen, die mittelfristig einen noch stärkeren Einsatz von Solarenergie ermöglichen werden.

Die Mosolf Group hatte vor wenigen Monaten im sächsischen Rackwitz die erste Baustufe einer Photovoltaik-Parkplatzüberdachung in Deutschland in Betrieb genommen. Das neue Projekt in Kippenheim ist deutlich größer und soll die bis dato mit Abstand größte PV-Überdachung in Deutschland werden.

„Der Ausbau der Photovoltaik-Parkplatzüberdachungen ist ein wichtiger Baustein im Kontext der Energiesicherheit sowie der Planbarkeit der Energiekosten. Wir bringen unsere Erfahrungen aus der Realisierung ähnlicher Projekte aus dem sächsischen Rackwitz sowie aus Frankreich ein“, sagt Jörg Mosolf Vorstandsvorsitzender der Mosolf Group. „Für unsere Kunden entsteht, neben der Verfügbarkeit von nachhaltig erzeugter Energie, dabei ein zusätzlicher Mehrwert. Die Fahrzeuge sind vor dem Einfluss von Witterung sowie Extremwetterereignissen geschützt. In den kommenden Wochen planen wir weitere Gespräche mit interessierten Stromgroßverbrauchern, vor allem hier in der Region, über weitere langfristige Stromkaufvereinbarungen, um noch mehr Unternehmen eine Teilhabe an der Energiewende zu ermöglichen.“

15.12.2022 | Quelle: Europa-Park | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH