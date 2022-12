Vattenfall baut 1,3 GW Offshore-Windpark in Finnland

Vattenfall ist ein Joint Venture mit dem finnischen Forstunternehmen Metsähallitus eingegangen, um Finnlands ersten großen Offshore-Windpark zu errichten und zu betreiben.

Das Projekt bei Korsnäs vor der finnischen Westküste wird eine Nennleistung von 1,3 GW haben und soll jährlich 5 TWh Windstrom produzieren. Vattenfall erhielt den Zuschlag in der ersten von mehreren internationalen Ausschreibungen für Offshore-Windenergie-Anlagen, die von Metsähallitus für Finnland durchgeführt werden.

Finnland hat sich zum Ziel gesetzt, seine Emissionen bis 2035 auf netto null zu reduzieren. Metsähallitus ist ein staatliches Unternehmen mit 1.200 Beschäftigten, das ein Drittel der Land- und Wasserflächen Finnlands verwaltet. Als solches spielt es eine große Rolle bei der Energiewende und dem Ausbau der Offshore-Windenergie in Finnland. Als Argumente für die Auswahl von Vattenfall nennt Juha S. Niemelä, Generaldirektor von Metsähallitus, die weitreichende Erfahrung mit großen Offshore-Windenergie-Projekten, die nachhaltigen Geschäftspraktiken und wettbewerbsfähigen Konditionen.

Der schwedische Staatskonzern Vattenfall beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter:innnen und gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Entwicklern von Offshore-Windparks in Europa. Ein weiteres Gigawatt-Projekt ist zum Beispiel der Windpark vor Borkum, der 2027 ans Netz gehen soll. Das Unternehmen will mit dem Projekt seine Position in Finnland stärken.

20.12.2022 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH