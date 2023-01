Auszeichnung für Solar-Architektur weltweit

Der Solarenergieförderverein Bayern hat sechs Gebäude aus aller Welt für ihre besondere Integration der Solarenergie ausgezeichnet.

Der mit 15.000 Euro dotierte „Architekturpreis Gebäudeintegrierte Solartechnik 2022“ geht an das Amt für Umwelt und Energie in Basel. Mit der Fassade des Neubaus gelinge den Architekten (jessenvollenweider Architektur) im Team mit Fachplanern und Hersteller (Megasol Energie) eine außergewöhnliche Lösung, heißt es in der Pressemitteilung zu der Auszeichnung für Solar-Architektur.

121 Einreichungen aus 19 Ländern

Insgesamt 121 Einreichungen aus 19 Ländern lagen der Jury zur Bewertung vor. Neben den sieben Geld-Preisen verlieh diese auch acht nicht dotierte Anerkennungen. Die Vorsitzende der Jury, die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer Lydia Haack, zeigte sich beeindruckt von den eingereichten Projekten: „Die ausgezeichneten Arbeiten zeigen, dass sich Solartechnik mit entsprechenden gestalterischen und technischen Ambitionen vorbildlich in die Architektur integrieren lässt. Sie zeigen Lösungsansätze, inbesondere im städtischen Kontext, die den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen, da sie sich auch in gewachsene Strukturen einfügen.“

Zweite Preise gab es mehrere – einer davon ging an Nextensa für das Gare Maritime in Brüssel. Eine Anerkennung gab es für den Beitrag des Team MIMO von der Hochschule Düsseldorf zum Solar Decathlon Europe 21-22. Das Team RoofKIT vom Karsruher Institut für Technologie (KIT) erhielt ebenfalls eine Anerkennung. Eine weitere Anerkennung beim Preis für Solararchitektur gab es für das Projekt SOLAR.shell-Transfer der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig in Bad Rappenau Einen zweiten Preis gab es auch für Renzo Plano Building Workshop und studio TAMassociati für das Childrens Surgical Holspital in Entebbe. Ebenfalls ein zweiter Preis: Der Coop-Hauptsitz in Basel von Burckhardt+Partner AG Auch das Projekt Portalen Drammen von Lund + Slaatto Architekter erhielt einen zweiten Preis. Einen weiteren zweiten Preis erhielt Nadia Vontobel Architekten GmbH für das Winter-Plusenergiehaus Sol*CH Den ersten Preis für Solar-Architektur gab es für die Fassade des Amts für Energie und Umwelt in Basel, umgesetzt von der Megasol Energie AG.

Solarenergieförderverein Bayern fördert integrierte Solartechnik

Die Jury des vom Solarenergieförderverein Bayern (SeV) ausgeschriebenen und mit insgesamt 27.000 Euro dotierten Wettbewerbs vergab zudem fünf 2. Preise (jeweils 2.000 Euro). Sie gehen an die Sanierung des Gare Maritime in Brüssel (Neutelings Riedijk Architects; Nextensa), an das Winter-Plusenergiehaus Sol’CH im schweizerischen Poschiavo (Nadia Vontobel Architekten), an das Bürogebäude Portalen im norwegischen Drammen (Lund+Slaatto Arkitekter), die Sanierung des Coop-Hauptsitzes in Basel (Burckhardt+Partner) sowie das Children’s Surgical Hospital in Entebbe, Uganda (Renzo Piano Building Workshop und studio TAMassociati). Zudem wurde ein „Studentischer Preis“ (2.000 Euro) für den Solar Decathlon Europe-Beitrag des „Team coLLab“ der Hochschule für Technik Stuttgart vergeben.

Die Möglichkeiten, Solar-Energie ins Gebäude zu integrieren, sind sowohl in der Architektur als auch in der Produktentwicklung noch lange nicht ausgeschöpft. Neue Möglichkeiten sollen zum Beispiel Solar-Dachziegel und Solar-Module in verschiedenen Farben bieten.

2.1.2023 | Quelle: SeV Bayern | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH