Baywa re verkauft spanische Photovoltaik-Solarparks an Investmentfonds

Foto: Baywa re Baywa re hat in Spanien bereits Wind- und Solarprojekte mit einer Leistung von 500 MW installiert.

Der britische L&G NTR Clean Power Fund hat drei Solarkraftwerke in Spanien mit einer Gesamtleistung von 115 MW von Baywa re übernommen. Der bayerische Projektentwickler will das Kapital für die Entwicklung neuer Anlagen für erneuerbare Energien in Spanien nutzen.

Baywa re verkauft ein Photovoltaik-Portfolio von drei Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von 115 MW an L&G NTR Clean Power Fund. Dieser wird vom internationalen Vermögensmanager Legal & General Investment Management (LGIM), und NTR, einem Investorer im Bereich erneuerbare Energien, verwaltet. Zwei der Photovoltaik-Projekte liegen in der Region Castilla la Mancha südlich von Madrid, das dritte Projekt besteht aus zwei PV-Freiflächenanlagen in der Nähe von Granada im südspanischen Andalusien. Für die drei Solarkraftwerke hatte man in den letzten Monaten bereits langjährige Stromlieferverträge (PPA) mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé, dem Verpackunghersteller Huhtamaki und dem spanischen Stromanbieter für erneuerbare Energien Holaluz abgeschlossen. Verkauf an L&G NTR Clean Power Fund ist Grundstein für neue Projekte „Investitionen wie diese legen den Grundstein für die Entwicklung neuer Anlagen für erneuerbare Energien und spielen eine bedeutende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele im Land“, sagt Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei Baywa re. „In Spanien schreiben wir seit über zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte und haben unsere Projektpipeline dort immer weiter ausgebaut. Seit einigen Jahren bauen wir unsere Solarprojekte dort ohne Förderung.“ Baywa re hat in Spanien bereits Wind- und Solarprojekte mit einer Leistung von 500 MW installiert, PPA über 790 MW abgeschlossen und verfügt über eine der größten PV-Projektpipelines im Land von über 2 GW. “Spanien ist in Europa bereits auf dem dritten Platz, wenn es um Solarenergie geht und will die Kapazitäten weiter ausbauen“, sagt Anthony Doherty, Chief Investment Officer, NTR. “Dank der Partnerschaft mit Baywa re als führendem Entwickler und Anbieter von Energielösungen im Bereich erneuerbare Energie können wir nun in diesen Markt eintreten.“ Darüber hinaus hat Baywa re in den letzten Wochen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich Wind- und Photovoltaik-Solarparks mit einer Leistung von mehr als 130 MW verkauft. 4.1.2023 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH