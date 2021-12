Baywa re beliefert den Verpackungshersteller Huhtamaki mit Solarstrom aus Spanien. Dafür haben die beiden Unternehmen einen virtuellen Stromabnahmevertrag über 10 Jahre abgeschlossen.

Baywa re und Huhtamaki, ein Anbieter von Verpackungslösungen, haben einen 10-jährigen virtuellen Stromabnahmevertrag (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) für zwei neue Photovoltaik-Solarprojekte in Spanien unterzeichnet. Dabei handelt es sich um das größte Solar-Corporate-VPPA der europäischen Verpackungsindustrie und das erste Solar-Corporate-VPPA für ein finnisches Unternehmen. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung von über 200 GWh Grünstrom pro Jahr, was etwa 80 % des Strombedarfs von Huhtamaki in Europa deckt und einer jährlichen Einsparung von mehr als 89.000 Tonnen CO 2 entspricht. Dies ist genug Strom, um fast 25.000 Haushalte pro Jahr zu versorgen.

Virtual Power Purchase Agreement für 100 % EE-Strom

Das VPPA soll einen wesentlichen Beitrag zu dem Ziel von Huhtamakis leisten, bis 2030 alle Herstellungsaktivitäten CO 2 -neutral zu gestalten und zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Charles Héaulmé, Präsident und CEO von Huhtamaki, sagt dazu: „Wir wollen den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft maßgeblich unterstützen, und haben eine Klimastrategie mit klaren Zielen und geplanten Maßnahmen, um unsere Emissionen zu reduzieren. Strom aus Erneuerbaren Energien spielt hierbei eine wesentliche Rolle, und der mit Baywa re unterzeichnete Stromliefervertrag zeigt, dass es möglich ist, in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte zu erzielen.“

Das Virtual Power Purchase Agreement ist Huhtamakis erster virtueller Stromabnahmevertrag und auch der erste mit Baywa re. Er enthält einen innovativen Preismechanismus, der beiden Parteien in Zeiten hoher Stromkosten sowie der aktuellen Herausforderungen in der Lieferkette für PV-Module zugutekommt. Beide Parteien verpflichten sich außerdem, beim Bau des Projekts sowie während der Betriebslaufzeit die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Dazu gehören Maßnahmen zur Förderung der Vegetation in der Umgebung des Photovoltaik-Solarparks sowie das Anlegen von Teichen für Wassertiere und Amphibien, Sitzstangen und Nistplätze für Vögel und Rückzugsgebiete für Reptilien.

Der Bau der beiden Photovoltaik-Solarkraftwerke in Südspanien mit einer Gesamtleistung von etwa 135 MW soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. Start der Stromlieferung an Huhtamaki ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

20.12.2021 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH