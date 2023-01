The Smarter E, Intersolar & Co: Bewerbung für Awards jetzt möglich

Auf der aus der Intersolar hervorgegangenen Ökoenergie-Messe „The Smarter E“ gibt es auch im Jahr 2023 mehrere Innovationspreise zu gewinnen.

Passend zur Einteilung des Münchner Messegeländes in mehr oder weniger einzelne Veranstaltungen gibt es seit der Umbenennung auch mehrere Namen für die Preise: den The smarter E Award, den Intersolar Award, den ees Award. Neu dabei ist sind in diesem Jahr der Power2Drive Award und der EM-Power Award. Die Bewerbungsfrist ist am 1. Dezember gestartet und läuft noch bis 17. März 2023.

Zwei neue Awards in der The-Smarter-E -Familie

Der Power2Drive Award soll erstmals Innovationen im Bereich E-Mobilität auszeichnen. Neben Produktinnovationen sind auch neuartige Dienstleistungen und Geschäftsmodelle gefragt. Thematisch gehören zu dieser Preiskategorie Ladeinfrastruktur, intelligente Ladelösungen, Elektrofahrzeuge, Mobility Services, fahrzeugintegrierte Photovoltaik und Antriebsbatterien. „Preiswürdig sind Macher und Vordenker, die den Energie- und Mobilitätssektor intelligent miteinander verbinden, Ressourcen schonen und die E-Mobilität voranbringen und etablieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Beim ebenfalls neuen EM-Power Award geht es um Technologien und Dienstleistungen für die effiziente Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energie, das intelligente Energiemanagement in Smart Grids und Microgrids sowie die Integration von Prosumern, E-Mobilität und Power-to-Heat (P2H) in ein ganzheitliches Energiesystem. Schwerpunkte sind Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen und Betreibermodelle.

Der Intersolar Award würdigt Photovoltaik-Innovationen. Er ging 2022 an Gamesa Electric für den leistungsstarken Zentralwechselrichter Proteus PV4700 für große Solarparks, an REC Solar für das bleifreie Photovoltaik-Modul Alpha Pure und M10 Solar Equipment für eine neuartige Schindel-Matrix-Verschaltungsanlage für Solarzellen. Solarserver berichtete über die Preisträger.

Der The smarter E Award würdigt Einzigartige Projekte in der Erzeugung, Nutzung oder der intelligenten Vernetzung von erneuerbarer Energie. Der ees Award ist der Innovationspreis der Speicherbranche.

Eine internationale Jury aus Branchenexpert:innen bewertet jeweils die Bewerbungen. Kriterien sind laut Veranstalter neben dem Pioniercharakter und dem Innovationsgrad die Einzigartigkeit sowie der wirtschaftliche und der ökologische Nutzen. Die Awards werden am Vorabend der Messe, dem 13. Juni 2023, im ICM München verliehen. Weitere Informationen zu Bewerbung zu Awards gibt es hier

09.01.2023 | Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH