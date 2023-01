Solaredge kauft britische Software-Firma Hark

Der Wechselrichter-Hersteller Solaredge meldet zum Jahresanfang 2023 die vereinbarte Übernahme des britischen Software-as-a-Service Anbieters Hark Systems.

Der Energie-System-Anbeiter Solaredge will die Software von Hark für seine Gewerbe- und Industriekunden weltweit nutzen, um Sparpotenziale zu finden, Auffälligkeiten im Energieverbrauch erkennen und Lasten und Speicher so zu steuern, dass Energiebedarf und CO 2 -Emissionen minimal sind.

Laut Pressemitteilung haben sich die beiden Unternehmen darauf geeinigt, dass Solaredge das gesamte Grundkapital von Hark erwirbt. Die Übernahme unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Sie soll laut Solaredge voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Software soll Potenziale zum Energie sparen in der Industrie finden

Das Software-Unternehmen Hark wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz im britischen Leeds. Kernprodukt von Hark ist eine hochflexible Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform für das Internet der Dinge (IdD, englisch: Internet of Things, kurz IoT). Mit dieser Software-Dienstleistung können Unternehmen industrielle Anlagen und die Energieversorgung an ihren Standorten vernetzen, analysieren und optimieren. Die Software nutzt zum Beispiel Daten von Energiezählern, Gebäudemanagementsystemen oder Industrieanlagen. Übertragen und in Echtzeit analysiert werden die Daten über eine Clound- und Edge-Technologie.

Je nach Aufgabenstellung kann man so die Effizienz steigern, Abfälle vermeiden oder Erträge maximieren. Die Verantwortlichen im Unternehmen sollen aus den Daten aufbereitete und aussagekräftige Informationen erhalten. Dargestellt werden diese in einer intuitiven Nutzeroberfläche. Dazu gehört auch ein individuelles Dashboard. Das Zusammenspiel von Vernetzung, Automatisierung und Interface soll zu schnellen Lösungen für Energiemangement, Anlagenzustandsmanagement und industrielle Wartung führen.

Die Hark-Technologie ist laut eigenen Angaben in kurzer Zeit auch an mehreren Standorten einsatzbereit. Zu den Kunden von Hark gehören auch mehrere große britische Supermarktketten.

„Mit der SaaS-Plattform von Hark können wir unser umfangreiches Portfolio für gewerbliches und industrielles Energiemanagement erweitern und unseren Gewerbe- und Industriekunden zusätzliche Dienstleistungen bieten“, sagte Zvi Lando, CEO von Solaredge Technologies. „Gepaart mit unseren intelligenten Energielösungen bieten die erweiterten technologischen Fähigkeiten von Hark Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über ihren Energieverbrauch und ihre CO 2 -Emissionen.“

Wie viele Wechselrichter-Hersteller hat auch Solaredge sein Portfolio in den letzten Jahren auf intelligente Energie-Management-Systeme erweitert. Ein Energie-Management-System für Privathaushalte stellte das kalifornische Unternehmen 2021 auf der Messe ees (ehemals Intersolar) in München vor.

11.01.2023 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH