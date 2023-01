BayWa baut britische PV-Parks für Investoren

Finanzinvestoren erwerben zwei PV-Parks von BayWa in Großbritannien. Sie erreichen eine Leistung von 110 MW.

Die BayWa re AG veräußert zwei im Bau befindliche Photovoltaik-Parks in Großbritannien an institutionelle Investoren. Wie die Münchener mitteilten, handelt es sich um die Projekte Bracks und Scurf Dyke. Beide erreichten eine installierte Spitzenleistung von zusammen 110 Megawatt (MW).

Der Verkauf des 30 MWp-Solarprojekts Bracks in Cambridgeshire ist ferner die zweite Zusammenarbeit mit dem britischen Pensionsfonds Railpen nach dem Verkauf des Windparks Tralorg im Jahr 2019. Das 80 MWp-Projekt Scurf Dyke in Nordengland ist mit einem Batteriespeicher-System ausgestattet. Als Käufer fungiere hier der Investment-Berater und Anlagenbetreiber re:cap global investors.

Beide Projekte befinden sich aktuell im Bau und sollen 2023 in Betrieb gehen. BayWa r.e. wird bei beiden Projekten für die nächsten 20 Jahre Betrieb und Wartung sowie die kaufmännische Betriebsführung übernehmen. Das Unternehmen betreut damit in Großbritannien aktuell Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 GW.

Die Münchener haben sich ferner 2022 bei der vierten britischen Contracts for Difference (CfD)-Auktion die Rechte für acht Erneuerbare-Energien-Projekte im Bereich Onshore-Wind und Solarenergie (einschließlich Bracks und Scurf Dyke) mit einer Gesamtleistung von über 330 MW gesichert. Die Projektpipeline von BayWa r.e. UK beläuft sich damit aktuell auf 2,4 GW.

BayWa r.e. habe neben den Projekten in Großbritannien zum Jahresende mehr als 140 MW an Wind- und Solarkapazität in Frankreich, Spanien und Deutschland verkauft.

