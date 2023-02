Wärmepumpen von Stiebel Eltron kann man künftig in das Energiemanagementsystem „Heartbeat“ von 1Komma5° integrieren und so Teil eines größeren virtuellen Kraftwerks werden.

Stiebel Eltron ist als erster Wärmepumpenhersteller Partner des im Sommer 2021 gegründeten Clean-Tech-Unternehmen 1Komma5°, das sich die intelligente Vernetzung von Wärme, Photovoltaik und Elektromobilität zu einem Gesamtsystem zum Ziel gesetzt hat. Nutzer einer Wärmepumpe von Stiebel Eltron können ihre Heizung zukünftig in das Energiemanagementsystem „Heartbeat“ von 1Komma5° integrieren und werden so Teil eines größeren virtuellen Kraftwerks. „Die intelligente Ansteuerung der Wärmepumpe ermöglicht es beispielsweise, Strom dann aus dem Netz zu beziehen, wenn er besonders sauber ist“, sagt Jannik Schall von 1Komma5°.

„Heartbeat“ soll Photovoltaik-Anlage, Stromspeicher, Wärmepumpe und EV-Charger zu einem intelligenten Gesamtsystem vernetzen, das dann als Teil eines virtuellen Kraftwerks mit dem Energiemarkt interagieren kann. So lassen sich große Verbraucher als flexible Lasten so einsetzen. Somit kann man einerseits möglichst viel eigenen Solarstrom verbrauchen und andererseits aber auch der Netzbezug dynamisch und abhängig vom Großhandelsstrompreis an den Strombörsen steueren. 1Komma5° will so die Betriebskosten für Kunden deutlich senken.

„1Komma5° vernetzt die Energiewende sinnvoll und baut dabei gleichzeitig auf das Handwerk“, sagt Marcus Haferkamp, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. „Die entsprechenden Experten der beiden Unternehmen arbeiten dabei Hand in Hand an der reibungslosen Integration von Luft-Wasser-Wärmepumpen und ‚Heartbeat‘.“

Stiebel Eltron ist neben Enphase, Solaredge, Sonnen und weiteren Anbietern der zehnte Plattformpartner für „Heartbeat“ sowie das von der 1Komma5° Services GmbH betriebene virtuelle Kraftwerk.

31.1.2023 | Quelle: Stiebel Eltron | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH