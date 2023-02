Enviria, spezialisiert auf große solar-basierte Energielösungen für Unternehmen, erhält eine Zwischenfinanzierungslinie von der Eiffel Investment Group. Damit will das Unternehmen die ansteigende Projektpipeline finanzieren.

Der auf den B2B-Sektor spezialisierte Komplettanbieter für erneuerbare Energien Enviria hat die Unterzeichnung einer neuen revolvierenden Brückenfinanzierungsfazilität in zweistelliger Millionenhöhe bekannt gegeben. Diese dient dem Bau von neuen PV-Dachanlagen in Deutschland mit unterschiedlichen Stromvermarktungsmodellen. Die Mittel wurden von verwalteten Fonds der Eiffel Investment Group zur Verfügung gestellt. Capcora fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Financial Advisor. Enviria ist spezialisiert auf große solar-basierte Energielösungen und Energy-as-a-Service-Konzepte, die auf die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Die Photovoltaik Projekte, die Enviria plant, designt und errichtet, basieren entweder von einer langfristigen Einspeisevergütung oder einem „on-site“ Power Purchase Agreement (PPA) oder einer Kombination daraus.

Geschäft von Enviria mit Photovoltaik wächst

Die Nachfrage für Envirias Angebot wächst nach Angaben von Capcora stetig. Die aktuelle Energiekrise, die Priorisierung von ESG-Initiativen sowie regulatorische Verbesserungen für Dachanlagen – wie die im letzten Jahr beschlossene Anhebung der Leistung von ausschreibungsfreien Anlagen auf 1 MW und die im Dezember 2022 beschlossene Erhöhung des Höchstpreises in den Auktionen für größere Dachanlagen – sind nur einige der vielen Faktoren, die das Geschäft von Enviria ankurbeln.

„Um der Nachfrage unserer Kunden nachzukommen, sind wir auf Finanzierungspartner angewiesen, die unser Wachstum fördern sowie unser Modell verstehen und fördern. Wir danken der Eiffel Investment Group für Ihre Unterstützung. Richtig eingesetzt, können wir mit den Mitteln einen substanziellen Anteil unserer immer weiter ansteigenden Projektpipeline finanzieren“, sagt Melchior Schulze Brock, Gründer und CEO bei Enviria.

„Aktuell geniest der Residential Bereich in Deutschland besondere Aufmerksamkeit in der internationalen Finanzierungszene. Strukturierte Finanzierungen im Commercial & Industrial Bereich sind aufgrund fehlender Aggregatoren noch unterrepräsentiert. Enviria hat das Potenzial diese Nische zu besetzen und ist damit auch für Finanzierungspartner ein interessanter Zielkunde“, ergänzt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Auf rechtlicher Seite wurden die Parteien von der Kanzlei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten, welche sowohl für die Dokumentation als auch für die Due Diligence verantwortlich war.

2.2.2023 | Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH