Unimot verdreifacht Kapazität der Photovoltaik-Produktion in Polen

Die polnische Unimot-Gruppe hat die Fertigungskapazität ihrer Modulfabrik auf 45 MW erweitert. Unimot stellt Photovoltaik-Module unter seinem eigenen Markennamen Avia Solar her, bietet aber auch eine White Label Produktion für andere Unternehmen an.

Die Photovoltaik-Fabrik in Polen war erst 2021 mit einer Kapazität von anfangs 15 MW jährlich in Betrieb gegangen, die hohe Nachfrage aus Europa führte bald zur ersten Erweiterung. In der Pressemitteilung spielt das Unternehmen bereits auf einen möglichen weiteren Ausbau an. „Durch die Entscheidung für europäische Paneele von Avia Solar können Kunden im Vergleich zu asiatischen Produkten, deren Kauf lange Lieferzeiten und zu deckende Logistikkosten mit sich bringt, eine weit größere Bestellflexibilität erwarten“ sagt Unimot-CEO Adam Sikorski.

Zusätzlich zu Photovoltaik-Modulen bietet die Unimot Gruppe auch Wechselrichter, elektrische Schaltanlagen, Energiespeicher und weiteres Zubehör an. Kerngeschäft der börsenntierten Unimot Gruppe ist allerdings der internationale Handel mit Brennstoffen wie Dieselöl, Biokraftstoffen, LPG und Erdgas. Seit 2016 arbeiten Avia und Unimot zusammen – Unimot betreibt seitdem mehr als 100 Avia-Tankstellen in Polen.

Unimot wirbt um White-Label-Kunden für Photovoltaik-Module aus Polen

Die Photovoltaik-Module von Avia Solar sind in Leistungen von 350 bis über 450 Watt erhältlich. Darüber hinaus bewirbt Unimot die Möglichkeiten für die White Label Fertigung.

In der Produktion setze man Komponenten von führenden Unternehmen ein, wie 3M, Interfloat und DOW, heißt es in der Pressemitteilung von Unimot. Die Fertigungslinie könne monokristalline Silizium-Wafer bis zur Größe M12 verarbeiten. Kunden könnten auch auf professionelle Beratung und technische Unterstützung zählen.

„Das professionelle Fertigungsteam, das aus Chemieingenieuren oder Elektroingenieuren besteht, ist auch die Stärke unseres Unternehmens“, sagt Stanisław Bajorski, Director Renewable Energy Products bei der Unimot Group. Zudem verweist das Unternehmen auf seine individuelle Qualitätskontrolle. Jedes Modul sei durch einen QR-Code über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachverfolgbar. In Polen sind laut Unimot mittlerweile Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 12 GW installiert. Die Regierungspläne hätten ursprünglich 10 GW für das Jahr 2040 vorgesehen.

