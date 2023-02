Vattenfall investiert in Agri-PV-Projekt ohne Förderung mit 76 MW

Agrivoltaik, kurz Agri PV, ist die Kombination aus nachhaltiger Landwirtschaft und der Erzeugung von Solarstrom auf ein und derselben landwirtschaftlichen Fläche.

Vattenfall will ab dem Frühsommer 2023 erstmals ein Agri-PV-Projekt ohne staatliche Förderung umsetzen. Den Strom will das Energieunternehmen über ein Power-Purchase-Agreement (PPA) vermarkten. Der Standort soll in Tützpatz sein, einer kleinen Gemeinde auf der Mecklenburgischen Seenplatte.

Die installierte Gesamtleistung beziffert Vattenfall mit 76 MW, die Fläche mit 95 Hektar. Dabei sollen zwei Anlagentypen zum Einsatz kommen: aufgeständerte bifaziale Module und ein einachsiges Trackersystem. Kombiniert werden soll die Solarstrom-Erzeugung der Freiland-Haltung von Legehühnern und mit nicht näher spezifiziertem Landbau. Als Partner sind Landeigentümer der Region und lokale Projektentwickler mit im Boot.

Vattenfall will so weitere Erkenntnisse für künftige kommerzielle Agri-PV-Projekte gewinnen. Erste Erfahrungen mit der Kombination von Landwirtschaft und Photovoltaik hat Vattenfall bereits im Pilotprojekt Symbizon in den Niederlanden gemacht. Die PV-Anlage in der Nähe der Stadt Almere soll in Kürze in Betrieb gehen. Sie ist mit einer installierten Leistung von 0,7 MW aber deutlich kleiner als das nun geplante Projekt.

Über weitere Pilotprojekte mit Agri PV hat auch der Solarserver vielfach berichtet. Rund 20 Agri-PV-Projekte soll es laut einer von Vattenfall zitierten Expertenschätzung in Deutschland geben.

Claus Wattendrup, Leiter des Solarbereichs von Vattenfall, sagt „Die Bundesregierung hat das Ziel, die Stromerzeugung aus Photovoltaik bis auf 215 Gigawatt im Jahr 2030 auszubauen, die Hälfte davon auf Freiflächen. Die Agrivoltaik kann hier zusätzlich zur klassischen Freiflächen-PV einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten.“ Die Agri-PV diene zugleich dem Klimaschutz, der Biodiversität und sei eine zusätzliche Einnahmequelle für die Landwirtschaft.

8.2.2023 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH