Leitfaden soll zusätzlichen Netzanschluss für Wärmepumpe und Wallbox erleichtern

Der VDE FNN hat einen Umsetzungshinweis für Verteilnetzbetreiber vorgelegt, der es leichter machen soll, Wärmepumpen und Ladestellen über einen zusätzlichen Anschluss zu beliefern, wo dies nötig ist.

Wärmepumpe, Wallbox und Photovoltaik-Anlage: selten ist ein Netzanschluss für die hohen Leistungen ausgelegt, die im Zuge der Elektrifizierung und Energiewende eingespeist oder aus dem Netz bezogen werden. Gerade in Mehrfamilienhäusern, in denen mehrere Parteien ein Elektroauto laden wollen, kann das zum Problem werden. Schon eine einzelne Wallbox benötigt je nach Modell 11 oder 22 kW. Wenn ein gleichzeitiges Laden mit hoher Leistung gewünscht wird, reicht das oft nicht.

In diesem Fall werde bisher meist der bestehende Netzanschluss verstärkt, sodass Erzeuger, Speicher, Ladestellen und Wärmepumpen eine gemeinsame Kundenanlage bilden, erklärt das Forum Netztechnik/Netzbetrieb des VDE (VDE FNN) in einer Pressemitteilung. Diese Erweiterung sei aber manchmal nicht möglich oder sehr aufwändig.

Zusätzlicher Netzanschluss: Klarheit ist Voraussetzung für Sicherheit

In solchen Fällen sei ein zusätzlicher Netzanschluss die einzige Möglichkeit, mehr Leistung für Wallbox & Co bereitzustellen. Dabei müsse klar festgelegt werden, welche Bereiche über welchen Netzanschluss versorgt werden. Dies sei vor allem bei Störungen oder in Notfällen besonders wichtig. Der Umsetzungshinweis des VDE FNN beschriebt, wie Netzbetreiber dabei technisch und organisatorisch vorgehen sollten.

Für Installateure biete VDE FNN Hinweis zahlreiche Umsetzungsbeispiele. Darunter seien

Gebäude mit Ladeeinrichtung und Photovoltaik-Anlage

Grundstücke mit Ladeeinrichtung, aber ohne Gebäude

mehrere Netzanschlüsse für mehrere Gebäude mit gemeinsamer Erdungsanlage.

Die Umsetzungshilfe ist im VDE Shop erhältlich.

Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) ist eine von drei Organisationen des VDE, neben der Normungsorganisation VDE DKE und der Energietechnischen Gesellschaft VDE ETG. Das VDE FNN übersetzt unter anderem innovative Ansätze für den Netzbetrieb in detaillierte Praxishinweise. Mitglieder sind über 470 Hersteller, Netzbetreiber, Versorger, Anlagenbetreiber, Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen.

Die Einbindung der „Prosumer“ ins Netz ist ein zentrales Thema der Energiewende. Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen unter 30 kW dürfen in Deutschland seit Kurzem ohne ausdrückliche Genehmigung des Netzbetreibers angeschlossen werden. Solarserver berichtete in einem S+ Artikel über Details.

09.02.2023 | Quelle: VDE FNN | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH