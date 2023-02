Der Hersteller des Solar-Hook-Befestigungssystem teilt mit, dass Plagiate des Befestigungsbügels im Umlauf sind. Diese gewährleisten keinen sicheren Halt der Balkon-Solaranlage und bürden die Haftung für Schadensfälle dem Endkunden auf.

Die Solar-Hook GmbH aus Freiburg im Breisgau hält die Rechte am namensgebenden Befestigungssystem für die Aufhängung von Photovoltaikmodulen an Balkonbrüstungen. Das Original Solar-Hook-Befestigungssystem ist darauf ausgelegt, Photovoltaikmodule sicher an Balkonen anzubringen um auch Unwettern standzuhalten. Es ist statisch gerechnet und wird ausschließlich als komplettes System mit allen zugehörigen Elementen und Kleinteilen ausgeliefert. Die Bügel kann man laut Hersteller aus Gründen der Sicherheit nicht einzeln erwerben.

Seit Ende 2022 sind laut Hersteller Plagiate des Befestigungsbügels des Systems im Umlauf. Häufig werden bei diesen nur zwei Bügel pro PV-Modul angeboten, was nach statischen Berechnungen nicht für eine sichere Befestigung ausreichend sei. Zudem unterscheiden sie sich durch fehlende Gravur des Herstellers, wodurch keine klare Zuordnung bei Garantiefällen möglich sei. Außerdem fehle die Prägung der Produktions-Charge, was ein Verstoß gegen DIN EN 1090-2 2011-10 sein und keine Nachvollziehbarkeit bei Rückrufen ermögliche. Es seien auch schon Plagiate mit minderwertiger Materialstruktur aufgefallen (Trowalatur oder Kugelstrahlen), was Auswirkungen auf die Oberfläche haben könne. Dadurch seien Haltbarkeit unklar und es komme zu einer deutlich höhere Rostgefahr.

Die Außenecken und -kanten der Plagiate seien zudem in vielen Fällen nicht abgerundet, was zu einer Verletzungsgefahr führe. Längere und breitere Schraubbohrungen als beim Original können laut Hersteller, je nach Ausführung, eine geringere Stabilität bei seitlicher Belastung zur Folge haben. Zudem gewährleisten die zum Teil deutlich zu dicken Schutzgummis keine Passgenauigkeit an Balkonhandläufen. An alle diese Punkte, einschließlich einer Anti-Rostbeschichtung, hat der Hersteller beim Original des Befestigungssystems für die Mini-PV gedacht.

Plagiate des Befestigungsbügels vom Solar-Hook-Befestigungssystem überteuert

Unseriöse Händler würden Plagiate zum Tiefstpreis erwerben und böten diese einzeln und überteuert zum Kauf an. Häufig wiesen sie nicht darauf hin, dass die Bügel allein den Kräften, die auf ein Balkonsolarmodul einwirken, nicht standhalten können. Hierzu gehörten immer auch eine Befestigung im unteren Modulbereich sowie eine statische Prüfung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Haftung für Schadensfälle würde so dem Endkunden aufgebürdet.

Die Produktnorm für Steckbare Solargeräte VDE V0126-95 verpflichtet den Inverkehrbringer zur Bereitstellung eines statisch sicheren Systems. Balkonkraftwerke, die man mit Plagiaten befestigt, verstoßen damit gegen diese Norm. Die Solar-Hook GmbH Freiburg will diese Plagiatsfälle anwaltlich nachverfolgen sowie entsprechende Maßnahmen gegen die Inverkehrbringer veranlassen.

13.2.2023 | Quelle: Solar-Hook GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH