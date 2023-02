Solaredge hat im Jahr 2022 Wechselrichter mit insgesamt 10,5 Gigawatt Leistung und Batteriespeicher mit insgesamt 889 MWh Speicherkapazität ausgeliefert. Der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 3,11 Milliarden US-Dollar an.

Solaredge Technologies, Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 bekannt gegeben. „Wir sind mit unseren Ergebnissen für das vierte Quartal zufrieden, die ein herausforderndes, aber sehr erfolgreiches Jahr abschließen. Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Ereignisse in Verbindung mit der Dynamik nach der Pandemie haben zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach Solarenergie im Allgemeinen und nach unseren Produkten im Besonderen geführt“, sagt Zvi Lando, Chief Executive Officer von Solaredge. „Ich bin stolz darauf, dass unser außergewöhnliches globales Team von Mitarbeitern in der Lage war, die Hürden zu überwinden und ein Rekordjahr in fast allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit abzuschließen. Wir freuen uns auf die Chancen des kommenden Jahres und erwarten, dass wir unsere profitable Wachstumsdynamik fortsetzen werden.“ Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eine Fertigung für PV-Speicher in Südkorea eröffnet.

Zusammenfassung vom Solaredge Geschäftsjahr 2022

Solaredge meldet im Geschäftsjahr 2022 Rekord-Gesamteinnahmen von 3,11 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 58 % gegenüber 1,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die GAAP-Bruttomarge lag bei 27,2 %, verglichen mit 32,0 % im Vorjahr. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 28,2 %, verglichen mit 33,5 % im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis nach GAAP betrug 166,1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 20 % gegenüber 207,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis erreichte einen Rekordwert von 441,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 37 % gegenüber 321,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Der GAAP-Nettogewinn belief sich auf 93,8 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 45 % gegenüber 169,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Beim Non-GAAP-Nettogewinn erreichte man einen Rekordwert von 351,2 Millionen US-Dollar, ein Plus von 29 % gegenüber 272,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Der verwässerte GAAP-Nettogewinn pro Aktie lag bei 1,65 US-Dollar, verglichen mit 3,06 US-Dollar im Vorjahr. Beim verwässerten Nettogewinn pro Aktie (Non-GAAP) erreichte das Unternehmen einen Rekordwert von 5,95 US-Dollar, gegenüber 4,81 US-Dollar im Vorjahr. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit kam auf die Höhe von 31,3 Millionen US-Dollar, gegenüber 214,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ausblick für das erste Quartal 2023

Das Unternehmen gibt außerdem die folgenden Prognosen für das erste Quartal bis zum 31. März 2023 ab:

Der Umsatz soll zwischen 915 und 945 Millionen US-Dollar liegen.

Die Non-GAAP-Bruttomarge wird voraussichtlich im Bereich von 28 % bis 31 % liegen.

Der Non-GAAP-Betriebsgewinn soll zwischen 150 und 170 Mio. US-Dollar liegen.

Umsatz aus dem Solarsegment in einer Spanne von 875 bis 905 Millionen US-Dollar

Die Bruttomarge des Solarsegments wird voraussichtlich zwischen 31 % und 34 % liegen.

15.2.2023 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH