PV-Großhändler Memodo: Vertriebspartnerschaft mit Daikin für Wärmepumpen

Erstmals sind Heizungswärmepumpen, Brauchwasserwärmepumpen und passendes Zubehör von Daikin bei einem Photovoltaik-Großhandel erhältlich. Ein eigenes Memodo Wärmepumpen-Lager soll die gute Verfügbarkeit der Produkte sichern.

Memodo und Daikin stocken zusammen das Wärmepumpenangebot in Deutschland auf und wollen mit ihrer Vertriebspartnerschaft die große Nachfrage bedienen. „Wir freuen uns, mit Daikin einen der größten Player der Wärmepumpen– und Klimatechnik an Bord zu haben und somit Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmeerzeuger noch enger zusammen zu bringen“, sagt Tobias Wenleder, Gründer und CEO von Memodo.

Zudem nimmt Memodo, Großhändler für Photovoltaik und Stromspeicher, im Februar 2023 ein Wärmepumpenlager von 7.500 Quadratmeter an der deutsch-niederländischen Grenze in Betrieb. Somit will das Unternehmen die Verfügbarkeit der Wärmepumpen in Zeiten von Lieferengpässen bei gleichzeig starkem Marktwachstum sichern. „Mit Memodo setzen wir ganz bewusst auf einen sehr innovativen Großhändler aus der PV-Branche und reagieren damit auch auf die gestiegenen Anforderungen der Energiewirtschaft zum Thema Sektorenkopplung“, so Sebastian Roth, Key Account Manager Heiztechnik bei Daikin.

Memodo nimmt drei Luftwärmepumpen von Daikin ins Sortiment auf

Ab sofort bei Memodo erhältlich sind die Wärmepumpen Daikin Altherma 3 M, Daikin Altherma 3 H MT und Daikin Altherma 3 H HT. Die Daikin Altherma 3 M Serie mit 4 bis 16 kW gehört zur dritten Generation von Daikin Monoblock-Wärmepumpen. Das Außengerät wird mit dem Kältemittel R32 betrieben. Die Daikin Altherma 3 H MT Serie ist vor allem für Häuser geeignet, in denen eine Vorlauftemperatur von 65 °C ausreicht. Die Daikin Altherma 3 H HT ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe. Somit passt sie für ältere Gebäude und Sanierungsfälle.

„Daikin setzt auf Qualität und produziert alle Komponenten im eigenen Haus“, sagt Frank Wachauf, Head of Sales Heating Systems bei Memodo. „Außerdem bieten sie ein umfangreiches förderfähiges Produktportfolio im Bereich Wärmepumpen und Kältetechnik.“ Zudem bieten die beiden Unternehmen für Installateure:innen kostenlose Webinare in der Memodo Akademie an, damit diese die Produkte und Anwendungsfälle kennenlernen können.

17.2.2023 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH