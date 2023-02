Matthias Egli wird neuer Geschäftsführer von Swissolar

Der Schweizer Solarenergieverband Swissolar stellt seine Geschäftsführung neu auf. Die Hauptverantwortung im operativen Bereich des Verbands übernimmt zum 1. März Matthias Egli.

Swissolar, der schweizerische Fachverband für Sonnenenergie, erhält ab Mai mit Matthias Egli einen neuen Geschäftsführer. Der heutige Geschäftsführer David Stickelberger hat beschlossen, nach 25-jähriger Tätigkeit die Hauptverantwortung abzutreten und sich künftig als Leiter Markt und Politik und als Teil der Geschäftsleitung für den weiteren Ausbau der Solarenergie in der Schweiz einzusetzen. Der bisherige stellvertretende Geschäftsführer Andreas Hekler wird in seiner bisherigen Position das dritte Mitglied der neuen Swissolar-Geschäftsleitung sein.

Der schweizerische Fachverband für Sonnenenergie verzeichnet eigenen Angaben zufolge einen markanten Mitgliederzuwachs, parallel zur positiven Entwicklung am Markt. Gleichzeitig sind zahlreiche neue Aufgaben zu bewältigen, wie der Aufbau einer Berufslehre. Entsprechend will er die Kapazitäten der Geschäftsstelle stark erweitern. Vor diesem Hintergrund hat der heutige Geschäftsführer David Stickelberger beschlossen, nach 25-jähriger Tätigkeit kürzer zu treten und die Hauptverantwortung im operativen Bereich des Verbands abzugeben.

David Stickelberger wird voraussichtlich bis zum Pensionsalter zusammen mit seinem bisherigen Stellvertreter Andreas Hekler sowie Matthias Egli die neue Geschäftsleitung bilden. Dabei wird er für den Bereich Markt und Politik zuständig sein. Diese Lösung soll eine fließende Übergabe der Verantwortlichkeiten in einer dynamischen und anspruchsvollen Phase der Entwicklung des Verbands ermöglichen.

Matthias Egli tritt am 1. Mai Stelle bei Swissolar an

Als neuen Geschäftsführer hat der Swissolar-Vorstand Matthias Egli gewählt. Er wird seine Stelle am 1. Mai 2023 antreten. Der gebürtige Luzerner mit Jahrgang 1978 verfügt über breite berufliche Erfahrungen in der Energie-, Bau- und ICT-Branche. Als gelernter Bauzeichner ist er mit dem Alltag in der Bauwirtschaft bestens vertraut. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte er ein französischsprachiges Studium als Umweltingenieur an der ETH Lausanne. ZUdem erwarb er betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit dem MBA-Studium an der University of Rochester New York und an der Universität Bern: „Es ist fantastisch, was die Solarbranche und der Verband Swissolar in den letzten Jahren erreicht haben. Ich bin sehr motiviert, das starke Wachstum der gesamten Branche mit Swissolar weiter zu beschleunigen, um die Ziele der Schweizer Energiestrategie zu erreichen“, so Egli.

Matthias Egli hat von der Strategieentwicklung bis zur operativen Umsetzung Teams geführt, Projekte entwickelt und Unternehmen aufgebaut. In seiner Freizeit hat er sich verschiedentlich für die Energiewende engagiert, unter anderem als Co-Gründer der Vereine Sunraising und Smart City Bern sowie in seiner politischen Arbeit im Stadtparlament von Bern. Zudem begleitet Matthias Egli zurzeit mit seiner eigenen Firma Energieprojekte und Start-Ups und wohnt mit seiner Familie in Wabern bei Bern.

Für Swissolar-Präsident Jürg Grossen ist der Verband bereit für den Schritt vom Fach- zum Branchenverband: „Mit dieser sehr kompetent aufgestellten Geschäftsleitung ist Swissolar bereit für den nächsten Schritt hin zum Branchenverband“, so Grossen.

18.2.2023 | Quelle: Swissolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH