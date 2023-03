Vier Wasserstoff-LKW von hylane für Drogerien in Nürnberg im Einsatz

Die Drogeriemarkt-Kette dm lässt ihre Nürnberger Filialen künftig per Wasserstoff-Lkw beliefern. Die ersten Fahrzeuge gingen diese Woche in Betrieb.

Die Wasserstoff-Lkw gehören dem Spezialanbieter hylane. Die Spedition Amm, die mit der dm-Logistik in Nürnberg betraut ist, mietet sie. Es handelt sich um Fahrzeuge vom Typ XCIENT Fuel Cell von Hersteller Hyundai. Betankt werden sie an einer Wasserstofftankstelle von H2-Mobility in Erlangen. Ein Teil des Wasserstoffs wird direkt an der Tankstelle klimaneutral produziert und in einem flüssigen Medium (Liquid Organic Hydrogen Carrier, LOHC) gespeichert. Das Tanken dauert je nach Temperatur acht bis 20 Minuten. Jeder Lkw besitzt acht Wasserstoff-Behälter.

Die Fahrzeuge sind mit einem Koffer inklusive Ladebordwand von Schmitz Cargobull ausgestattet und entsprechen damit den alltäglichen Anforderungen. Um die Versorgung der Fahrzeuge mit Wasserstoff sicherzustellen, hat hylane eine Kooperation mit H2 Mobility aufgebaut. Vor Übergabe an den Kunden wurden die Fahrzeuge von der Dekra Automobil GmbH technisch geprüft. Die Sachverständigen werden für das Fahrzeug auch Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung durchführen.

Pilotprojekt soll Praxistauglichkeit der Wasserstoff-Lkw zeigen

Sara Schiffer, Geschäftsführerin von hylane: „Der Einsatz von vier Fahrzeugen an einem Standort ermöglicht es den beteiligten Unternehmen zu prüfen, ob Wasserstoff im Regelbetrieb eine praktikable Alternative für konventionelle Antriebe ist. Wir sind dankbar, dieses Pilotprojekt begleiten zu dürfen.“

Stefan Raum, Geschäftsleitung Amm GmbH & Co KG Spedition: „Mit der Belieferung der dm-Märkte durch Wasserstoff-Lkw, zusammen mit unseren langjährigen Partnern dm und DSV, wollen wir nicht nur einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten, sondern auch eine Vorreiterrolle in unserer Branche einnehmen, um den Weg für einen dringend notwendigen Markthochlauf zu ebnen.“

Die hylane-Fahrzeuge wurden im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur (KsNI)“ vom das Bundesministerium für Digitales und Verkehr bezuschusst.

Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Geschäftsführer der für die Koordination der Förderung zuständigen NOW GmbH, sagt: “Städte und Kommunen stehen vor der Aufgabe, Lieferverkehre nachhaltig zu gestalten, ohne deren Funktionsfähigkeit einzuschränken. Die Kooperation von hylane, Amm und dm-drogerie markt wird zeigen, inwieweit dies mit Brennstoffzellen-Lkw und ihren spezifischen Vorteilen wie z. B. den kurzen Betankungszeiten im Alltag gelingt.“

Auch die DB Schenker, Hermes, Henkel, Spedition Koch, Wego Systembaustoffe und mitea sind laut Pressemitteilung bereits Kunden von hylane.

Ein Mietmodell für Wasserstoff-Lkw bietet auch das Ökoenergie-Unternehmen GP Joule an, wie Solarserver berichtete.

02.03.2023 | Quelle: hylane | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH