Sun Contracting baut 8 MW PV für Voestalpine

Österreichs Stahlerzeuger Voetsalpine setzt auf die Photovoltaik. Anbieter Sun Contracting hat eine 8 MW Anlage auf dem Werksgelände in Krems gebaut.

Das Liechtensteiner PV-Unternehmen Sun Contracting realisiert eine PV-Freiflächenanlage für den österreichischen Stahlproduzenten Voestalpine. Wie das Unternehmen mitteilte, entsteht die Anlage aktuell im niederösterreichischen Krems.



Das Kraftwerk erstreckt sich am nördlichen Werksgelände von Voest Alpine und kommt auf rund acht Megawatt (MW) Spitzenleistung. Dafür beansprucht die Anlage eine Fläche von mehr als 65.000 Quadratmetern. Auf der Freifläche in Krems kommen zudem mehr als 22.000 Photovoltaikmodule zum Einsatz, die gemeinsam einen Jahresertrag von 8,5 Millionen Kilowattstunden Energie produzieren.



Sun Contracting habe ferner nach Deutschland und Österreich in den letzten beiden Jahren zwei neue Märkte in sein Portfolio aufgenommen. Nach jahrelanger Erfahrung im deutschsprachigen Raum gelang im Jahr 2021 der Schritt auf den slowenischen Markt. Dort kaufte die Unternehmensgruppe einige Projektportfolios nahe der österreichischen Grenze. Im Mai 2022 kam der nächste Expansionsschritt mit der ersten polnischen Tochtergesellschaft und einer Projektpipeline von 54 MW.



Mit der Neuausrichtung des Modells Photovoltaik Contracting habe sich, besonders hinsichtlich der Umsetzbarkeit in einer Vielzahl europäischer Länder, einiges getan. Durch die einfachere Abhandlung und die individuelle Entscheidung über die Höhe der Einspeisung oder Nutzung des erzeugten Stroms lasse sich pro Land die optimale Schnittmenge finden – angepasst an die jeweiligen Verhältnisse und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dadurch habe Sun Contracting das Augenmerk weiter auf initiative Expansion gerichtet.

