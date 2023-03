Nord/LB finanziert BayWa-PV-Park in Italien

BayWa baut einen 53 MW Solarpark in Italien. Die Finanzierung übernimmt die Nord/LB aus Hannover.

BayWa r.e. und die Nord/LB Norddeutsche Landesbank haben die Finanzierung des italienischen Solarparks Tarquinia in der Region Latium in Höhe von 55,8 Millionen Euro abgeschlossen. Damit wird erstmalig eine strukturierte Finanzierung für einen Solarpark von BayWa r.e. in Italien umgesetzt.

BayWa r.e wird als Generalunternehmer für alle Phasen des Projekts, von der Planung, über den Bau bis hin zu Wartung und Betriebsführung des Tarquinia Solarparks, verantwortlich sein. Der Bau der Anlage soll in den kommenden Monaten beginnen. Der Solarpark wird ferner eine installierte Spitzenleistung von etwa 53 MWp haben.

„Wir freuen uns, BayWa r.e. als einen langjährigen und wichtigen Kunden bei einer weiteren Finanzierung in Italien zu unterstützen und unsere bereits erfolgreiche Partnerschaft im Wind- jetzt auch im Solarbereich fortzusetzen.“ Das sagte Heiko Ludwig, Global Head of Structured Finance, NORD/LB.

Alessandra Toschi, Geschäftsführerin von BayWa r.e. Progetti S.r.l, fügt hinzu: „Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit der NORD/LB, die uns bei der Finanzierung von sieben italienischen Projekten, darunter mehreren Onshore-Windparks, sowie von zahlreichen Anlagen in anderen europäischen Regionen unterstützt hat. Italien verfügt über ein enormes Potential, welches das Interesse einer wachsenden Zahl von Investoren weckt.“

16.3.2023 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH