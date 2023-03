Photon Energy hat eine Finanzierung mit der Raiffeisen Bank International für acht PV-Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 31,5 MW in Rumänien abgeschlossen.

Photon Energy N.V. hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine regresslose Projektrefinanzierung in Höhe von 21,9 Millionen Euro mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) für sein Portfolio von Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien mit einer installierten Gesamtleistung von 31,5 MW abgeschlossen hat. Die Unterzeichnung der Vereinbarung für Rumänien stellt die erste Projektfinanzierung der Gruppe für europäische Solarkraftwerke dar, die man auf kommerzieller Basis betreiben will. Das heißt, man will den Strom ohne Stromabnahmevertrag oder staatliche Unterstützung an den Markt verkaufen. Bislang haben nur die beiden kommerziellen Solarkraftwerke des Unternehmens in Leeton, Australien, die zusammen eine installierte Leistung von 14,6 MW haben, eine Projektfinanzierung ohne Rückgriffsrecht erhalten.

Im Jahr 2022 begann das Unternehmen mit dem Bau von acht PV-Kraftwerken mit einer installierten Gesamtleistung von 31,5 MW für sein eigenes Portfolio, die man durch die Erlöse einer 6,50%-EUR-Grünanleihe vorfinanziert hat. Die acht Solarkraftwerke in Rumänien befinden sich in Șiria (5,7 MW), Aiud (4,7 MW), Teius (4,7 MW), Calafat (6,1 MW), Săhăteni (7,1 MW) und Făget (3,2 MW). Am 23. Februar 2023 ging das erste Kraftwerk in Șiria in Betrieb. Es ist das erste PV-Kraftwerk in Rumänien, das seit 2014 in Betrieb genommen wurde. Außerdem ist die Inbetriebnahme der übrigen Kraftwerke bis Ende des zweiten Quartals 2023 geplant. Photon Energy entwickelt derzeit Photovoltauk-Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 930 MW in Australien und den wichtigsten CEE-Märkten, darunter über 210 MW in Rumänien.

Solarkraftwerke in Rumänien mit bifazialen PV-Modulen ausgestattet

Alle acht rumänischen Kraftwerke verwenden bifaziale monokristalline PV-Module, die auf einachsigen Trackern mit einem DC/AC-Überbauverhältnis von 1,28 bis 1,34 montiert sind. Den gesamten von den Kraftwerken erzeugte Strom verkauft Opcom, rumänische Strom- und Gasmarktbetreiber, zu Marktpreisen.

Die Tochtergesellschaft Photon Energy Engineering RO srl erbringt die Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauleistungen für alle oben genannten Kraftwerke. Zudem ist diese Tochtergesellschaft für die langfristige Überwachung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Kraftwerke zuständig. Außerdem erfogt die Produktionsprognose von der Tochtergesellschaft Lerta Power Poland Sp z o.o.

20.3.2023 | Quelle: Photon Energy Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH