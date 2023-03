Solar Heat Europe begrüßt Net-Zero Industry Act

Der europäische Solarthermieverband Solar Heat Europe sieht in den Maßnahmen der Europäischen Kommission im Rahmen des Net-Zero Industry Act ein wichtiges Signal für den Ausbau der Solarthermie.

Der Sektor Solares Heizen und Kühlen begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Net-Zero Industry Act. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien für eine wettbewerbsfähige, sichere und erschwingliche Energieversorgung in Europa von entscheidender Bedeutung. Sie liefere den Mitgliedstaaten und Investoren relevante Instrumente und Signale. Dabei könne die Solarthermie dabei unterstützen, die europäische Produktionsbasis weiter auszubauen und erhebliche CO 2 -Einsparungen zu erzielen.

Die Solarthermie leistet laut dem Branchenverband Solar Heat Europe einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der EU-Ziele der Klimaneutralität, der Energiesicherheit und der Erschwinglichkeit, indem sie den Bürgern und Unternehmen eine vollständig erneuerbare und kohlenstofffreie Energieversorgung bietet. Die Solarthermie-Branche sieht in den neuen Maßnahmen ein wichtiges Instrument, um ihre Kapazitäten weiter auszubauen, über die bestehenden 10 Millionen solarthermischen Dachanlagen in Europa hinauszugehen und auch bei großtechnischen solarthermischen Anwendungen für Industrie und Fernwärmenetze weiter zu expandieren. Mit einer starken Produktionsbasis, die über ganz Europa verteilt ist und Zehntausende von lokalen Arbeitsplätzen bietet, deckt dieser Sektor über 90 % der derzeitigen EU-Nachfrage nach solarthermischen Systemen und ist gleichzeitig ein Nettoexporteur weltweit.

Net-Zero Industry Act kommt Schlüsselrolle zu

Der Net-Zero Industry Act wird daher eine Schlüsselrolle bei der weiteren Förderung des Sektors spielen, indem er die Führungsrolle der europäischen Solarthermie-Industrie auf dem heimischen Markt erhält und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit stärkt.

In den nächsten Jahren und bis 2050 wird der Sektor ein starkes Wachstum erfahren und sich bis 2030 voraussichtlich mehr als verdreifachen und bis 2030 eine installierte Leistung von 140 GW th erreichen, was mit den Prognosen der Kommission in der EU-Solarenergiestrategie übereinstimmt.

Es ist daher wichtig, dass die Produktionsbasis in der EU entsprechend erweitert wird und ihre starke Führungsposition in Bezug auf Qualität und Standards nutzt, um einen klaren Vorsprung auf dem europäischen Markt zu behalten und mit Nicht-EU-Herstellern auf globaler Ebene zu konkurrieren.

„In dieser Zeit der Krise ist der Solarwärmesektor entschlossen, alle europäischen Bemühungen zu unterstützen, um die Herausforderungen der Dekarbonisierung, der Sicherheit und der Erschwinglichkeit der Energie zu bewältigen. Daher freuen wir uns auf die gesetzliche Verabschiedung und Umsetzung der im Green Deal Industrial Plan und dem Net-Zero Industry Act vorgeschlagenen Maßnahmen, um das Potenzial unserer Branche weiter zu entfalten. Solar Heat Europe und seine Mitglieder werden bei den anstehenden Diskussionen über diese Schlüsselinitiativen aktive und konstruktive Partner für alle Beteiligten sein“, sagt Costas Travasaros, Präsident von Solar Heat Europe.

21.3.2023 | Quelle: Solar Heat Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH