Enerparc verkauft geplante 180 MW Photovoltaik-Anlage in Australien

Der PV-Projektentwickler hat ein Anlagenportfolio von 193 MW verkauft - inklusive es 180 MW-Projektes, das noch in Entwicklung ist.

Enerparc Australia, Teil der Enerparc-Gruppe, einem der führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen, veräußert insgesamt 193 MW seines PV-Portfolios in Australien an Ingka Investments, den Investmentarm der Ingka-Gruppe. Ingka ist einer von elf Franchisemnehmern des Möbelkonzerns Ikea. „Mit unseren eigenen Solarparks und Windparks wollen wir Erneuerbare Energien in der gesamten Ikea-Wertschöpfungskette und darüber hinaus verfügbar machen“, sagt Peter van der Poel, Geschäftsführer von Ingka Investments. Der Finanzdienstleister Capcora hat Enerparc bei der Transaktion begleitet.

Das verkaufte PV-Portfolio umfasst drei Freiflächensolar-Projekte in New South Wales. Zwei der PV-Projekte in Peak Hill und Trundle in der Nähe des Ort Parkes mit einer Gesamtkapazität von 13,3 MW befinden sich bereits in Betrieb. Der größte Teil der Leistung, rund 180 MW, soll in einem dritten PV-Projekt entstehen. Es befände sich derzeit in der Entwicklung und soll ab Ende 2025 Strom liefern. Die Gesamtproduktion der drei Solarparks soll etwa 340 GWh pro Jahr betragen.

Enerparc ist seit 2017 in Australien mit einem eigenen Büro in Sydney aktiv. Das dortige Team entwickele mehrere Projekte in Australien, die sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befänden, heißt es in der Pressemitteilung. Enerparc ist sowohl im Verkauf von Projekten als auch mit dem Aufbau eines eigenen Portfolios an Anlagen aktiv.

In Australien sei die kumulierte PV-Leistung allein im Jahr 2022 um 20 % beziehungsweise 5 GW gestiegen ist. In Summe seien nun 31,4 GW Photovoltaik-Leistung in Australien installiert. Auch andere Unternehmen planen in Australien gerade Solarprojekte im dreistelligen Megawatt-Bereich.

30.3.2023 | Quelle: Enerparc | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH