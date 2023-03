Photovoltaik-Ausbau im Februar 2023: Noch kein Durchstarten

Auch im Februar liegt der PV-Zubau in Deutschland über dem Vorjahreswert. Ein Durchstarten ist das aber noch nicht.

Mit 746 MW beziffert die Bundesnetzagentur den Photovoltaik-Ausbau im Februar 2023 in Deutschland. Das ist knapp die Hälfte dessen, was im Schnitt monatlich nötig ist, um im Jahr 2030 das Ziel von 215 GW zu erreichen. Im Vergleich zum starken Jahresstart im Januar gab es im Februar einen leichten Rückgang.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Installationszahlen für den Januar nachträglich noch deutlich gestiegen sind. Zum Stichtag hatte die Bundesnetzagentur sie mit mit 780 MW beziffert, wie auch Solarserver berichtete. In der aktuellen Grafik hat sie die Zahlen für den Photovoltaik-Ausbau auf 874 MW erhöht.

Da die Darstellung der Bundesnetzagentur jeweils nur zwölf Monate umfasst, sieht man den Vorjahresmonat nicht mehr. Im Februar 2022 lag der Photovoltaik-Zubau bei 699 MW. Insgesamt lag der Zubau 2022 bei 7,2 GW, was einem monatlichen Durchschnitt von 600 MW entspricht. Immerhin diesen Schnitt hat der Photovoltaik-Zubau 2023 sowohl im Januar als auch im Februar übertroffen. Die Grafik der Bundesnetzagentur zeigt dabei jeweils den Netto-Zubau der Anlagen. Allerdings gibt es bei der PV keinen merklichen Rückbau von Anlagen.

Noch weiter vom angestrebten Ausbaupfad entfernt ist die Windenergie, und zwar sowohl an Land als auch auf See. Die Windenergie an Land kamen im Februar 2023 gerade einmal auf einen Zubau von 145 MW. Um das Ziel von 115 GW bis 2030 zu erreichen, wären 604 MW nötig. Bei der Offshore-Windenergie waren es 38 MW im Februar, der Ausbaupfad sieht monatlich 232 MW vor.

Über dem „Ziel“ liegt wieder die Bioenergie. Für sie sieht die Bundesregierung 2030 lediglich 8,4 GW vor. Das entspricht unterm Strich einem Rückbau um 5 MW monatlich. Im Februar 2023 kamen stattdessen 5 MW dazu.

