Tragbare Powerstation mit Solar-Generator von Pearl

Der tragbare Batteriespeicher HSG-3600 mit Solarlademöglichkeit soll eine Stromversorgung beim Camping, im Schrebergarten oder auf der Berghütte ermöglichen. Zuhause kann man ihn für die Notstromversorgung nutzen.

Der Online-Großhändler Pearl GmbH bietet mit dem HSG-3600 eine tragbare Powerstation mit Solar-Generator an. Mit 3.600 Watt Leistung und Lademöglichkeit für 14 Geräte soll der HSG-3600 vom Hersteller Revolt Autarkie überall da schaffen, wo es keinen Netzanschluss gibt. Laut Anbieter ist das Gerät auch zur Überbrückung bei einem Stromausfall nutzbar.

An die Powerstation mit Solar-Generator kann man bis zu fünf 230-Volt-Elektrogeräte an den jeweiligen Steckdosen anschließen. Diese bieten 3.600 Watt Dauerbelastbarkeit. Kurzzeitig sind maximal 5.400 Watt Spitzenlast möglich. Außerdem finden bis zu drei 12-Volt-Geräte über Hohlstecker- sowie Zigarettenanzünder-Buchsen Anschluss. Und zum Laden von bis zu sechs Mobilgeräten nutzt man die vorhandenen USB-Ports, die laut Anbieter auch das Schnellladen unterstützen.

Powerstation mit Solar-Generator bietet Notstrom-Funktion

Die Notstrom-Funktion für den unterbrechungsfreien Gerätebetrieb soll eine Reaktionszeit von 10 ms aufweisen. Für die unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfall können Nutzer:innen das 230-Volt-Stromkabel zum Laden der Powerstation anschließen. Ist die Powerstation vollständig geladen, wird der Strom an die 230-Volt-Geräte durchgeschleift, die an der Powerstation angeschossen sind. Kommt es dann zu einem Stromausfall, übernimmt die Powerstation die Stromversorgung. Der integrierte LiFePO4-Akku hat eine Speicherkapazität von 3.248 Wh.

Den Akku lädt man zu Hause per 230-Volt-Stromkabel in unter 4 Stunden. Alternativ lässt sich der Akku am Zigarettenanzünder des Autos laden. Oder mit dem Photovoltaik-Modul mit 100 % ökologischer und erneuerbarer Sonnenenergie. Der integrierte MPPT-Laderegler mit bis zu 10 A Ladestrom gleicht Schwankungen im optimalen Betriebspunkt von Solarzellen aus und soll für konstanten Ladestrom und größtmögliche Leistung sorgen.

Die Powerstation mit Solar-Generator ist mit einem ausziehbaren Trolley-Griff für einen einfachen Transport ausgestattet. Ein LED-Farbdisplay zeigt den Batteriezustand, den Betriebs-Modus und Warnsymbole an. Der Preis liegt bei 3.299,99 Euro. Endverbraucher:innen, die die Voraussetzungen für 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG erfüllen, können Sie diesen Artikel auch mit dem MwSt-Satz 0% kaufen.

3.4.2023 | Quelle: Pearl GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH