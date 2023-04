Im März 2023 fiel der Monatsmarktwert Solar auf den tiefsten Stand seit August 2021 und lag bei nur noch rund 8,9 Cent pro Kilowattstunde. Bei der Windenergie fiel das Minus geringer aus.

Der Monatsmarktwert Solar hat sich im März 2023 gegenüber dem Vormonat um rund 30 Prozent ermäßigt. Das geht aus Daten der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Lag er im Februar noch bei 12,343 Cent pro Kilowattstunde, betrug er im März nur noch 8,883 Cent. Das war der tiefste Wert seit August 2021. Der Monatsmarktwert Solar hat sich ferner spürbar stärker ermäßigt als der allgemeine Spotmarktpreis an der Strombörse. Dieser gab um rund 20 Prozent auf 10,252 Cent nach. Es gab dabei auch wieder Phasen mit negativen Strompreisen.

Die Monatsmarktwerte für Wind sind etwas weniger stark gefallen als der solare Monatsmarktwert. Für Onshore Windenergie-Anlagen fiel er von 10,62 Cent auf 8,515 Cent pro Kilowattstunde. Bei Offshore Windenergie-Anlagen sackte er von 11,051 auf 8,955 Cent pro Kilowattstunde ab.

Der Marktwert der Solarenergie für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Das war zuletzt nicht mehr nötig. Die Monatsmarktwerte sind seit September 2021 zweistellig und übertreffen damit die EEG-Förderhöhe.

Der Jahresmarktwert für 2022 lag für die Solarenergie bei 22,306 Cent pro Kilowattstunde an der Spitze unter den erneuerbaren Energien. Sie erreichte aber nicht den Spotmarkt-Jahreswert von 23,545 Cent pro Kilowattstunde. Windenergie an Land war an der Börse im Schnitt 16,272 Cent pro kWh wert, Windenergie auf See 18,349 Cent pro Kilowattstunde.

