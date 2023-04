7C Solarparken: Kapitalerhöhung zu 3,75 Euro/Aktie

Die 7C Solarparken hat eine Kapitalerhöhung kurzfristig platziert und damit frische Liquidität in Höhe von 11,25 Millionen Euro eingenommen.

Die 7C Solarparken AG hat kurzfristig eine Kapitalerhöhung platziert. Wie das Unternehmen mitteilte, ging es um neues Kapital in Höhe von drei Millionen Euro. Mit der vollständigen Zeichnung der neuen Aktien stieg das Grundkapital auf 82,85 Millionen Euro. Der Emissionserlös erhöht die liquiden Mittel des Unternehmens. Ferner hatte 7C Solarparken bei der Kapitalerhöhung das Bezugsrecht der Bestandsaktionäre ausgeschlossen.

Alle drei Millionen neue Aktien platzierte das Bayreuther Unternehmen an institutionelle Investoren in Deutschland und andere Staaten in Europa. Der Verkaufspreis betrug 3,75 Euro je Aktie. Das entspricht dem aktuellen Kursniveau an der Börse. Insgesamt hat 7C Solarparken damit rund 11,25 Millionen Euro eingenommen. Die Transaktion hat als Bank M.M. Warburg & Co begleitet.

14.4.2023 | Quelle: 7C Solarparken