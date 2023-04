Mini-PV: Zaun-Solaranlage von Greenakku

Der Onlinehändler Greenakku hat eine steckerfertige Solaranlage für die Montage an vorhandenen Zäunen herausgebracht. Die Zaum-Solaranlage funktioniert wie ein Balkonkraftwerk und kann in Süd- oder Ost-West-Richtung platziert werden.

Greenakku hat sein Mini-PV-Angebot für alle erweitert, die einen eigenen Garten mit Zaun haben. Die Zaun-Solaranlage von Greenakku funktioniert wie ein Balkonkraftwerk und erfüllt die gleichen Aufgaben. Die Steckersolar-Anlage wird vertikal an einem Stabgitterzaun angebracht und erzeugt auch bei niedrigem Sonnenstand viel Solarstrom. Mit etwas handwerklichem Geschick ist die Montage an jedem anderen Zauntyp möglich. Auch größere Solaranlagen mit mehr als 600 oder 800 Watt Leistung können laut Anbieter einfach realisiert werden. Durch die vertikale Anbringung am Zaun liefert die Photovoltaik-Anlage nicht nur morgens, mittags und abends Sonnenstrom, sondern insbesondere auch in den Wintermonaten, wenn die Sonne niedrig steht. Die ZaunPV-Pakete bieten eine Auswahl an Solarmodulen, die für den Einsatz am Zaun geeignet sind – darunter verschattungsresistente und bifaziale Module, die nicht nur die Leistung erhöhen sollen, sondern auch einen Sichtschutz bieten.

Die neuen ZaunPV-Komplettsets bestehen aus ein oder zwei Photovoltaik-Modulen, beispielsweise von AE Solar mit Hot-Spot-Free-Technologie, sowie einem oder zwei Wechselrichtern (Bosswerk MI300) und enthalten bereits das erforderliche Material für die Montage an einem Stabmattenzaun. Dank der Hot-Spot-Free-Technologie sollen die PV-Module verschattungsresistent sein. Das heißt, sie liefern auch dann noch Strom, wenn auf einzelne Solarzellen zeitweise Schatten fällt, beispielsweise durch Äste oder Zaunpfeiler.

Ganzjährig werden laut Anbieter durch die vertikale Montage am Zaun insbesondere die Morgen- und Abendstunden, in denen der Energiebedarf üblicherweise höher ausfällt, effektiver bedient. Gleichzeitig lagert sich durch die Position der PV-Module weniger Schmutz ab und sie sind leichter zu reinigen. Auch das optimiert die Stromausbeute. Greenakku empfiehlt, die Solarmodule an einem Zaun anzubringen, der entweder nach Süden oder in Ost-West-Richtung ausgerichtet ist. Bei einer Ausrichtung nach Süden lässt sich während der Mittagszeit eine beträchtliche Menge an Strom erzeugen. Hier ist es eventuell sinnvoll, die Erträge zwischenzuspeichern. Greenakku bietet dafür vier verschiedene Erweiterungskits an.

Zaun-Solaranlage von Greenakku mit diebstahlsicheren Befestigungen

In den ZaunPV-Paketen sind diebstahlsichere Befestigungen für einen klassischen Stabgitterzaun (Doppelstabmattenzaun) enthalten. Die Anlagen lassen sich ohne zusätzlichen Platzbedarf oder spezielle Kenntnisse schnell installieren. Die Anlagenkomponenten sind steckerfertig und der Wechselrichter wird direkt über einen Schukostecker mit dem Hausnetz verbunden. Eine Genehmigung ist bei Anlagen bis 600 Watt mit 230 Volt Ausgangsleistung laut Anbieter nicht erforderlich. Es muss jedoch eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur erfolgen.

Die ZaunPV-Komplettsets sind bei Greenakku ab einem Preis von 416,81 Euro plus Versandkosten lieferbar. Enkunden, die ihre Zaun-Solaranlage bei sich installieren zahlen keine Mehrwertsteuer.

17.4.2023 | Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH