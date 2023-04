Balkon-Brand an Photovoltaik-Inselsystem: War es die Batterie?

Ich will eingeloggt bleiben.

Die Polizeiinspektion Stralsund erklärt, ob die Mini-PV-Anlage ursächlich für den Balkon-Brand gewesen sei, könne man noch nicht sagen. Ein technischer Defekt an der Solar-Anlage ist daher bisher nur eine Vermutung. Eine 53-jährigen Bewohnerin sei durch eine vermutete Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Neben Schäden am direkt betroffenen Balkon mit der Mini-PV-Anlage sowie der zugehörigen Wohnung seien auch mehrere weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Vier Wohnungen seine aktuell nicht bewohnbar. Den Sachschaden bezifferte die Polizei zunächst auf 100.000 Euro, erhöhte die Angabe jedoch im Nachhinein auf 200.000 Euro. Die Stralsunder Feuerwehren hätten aber durch schnelles Eingreifen den Brand löschen und ein Übergreifen verhindern können. Die Polizei ermittele nach dem Brand wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung sowie der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Betreiber der Mini-Solar-Anlage.

Kein Stecker-Solargerät, sondern Eigenbau

Laut dem Brandursachenermittler handelte es sich bei der PV-Anlage nicht um ein Stecker-Solar-Gerät, sondern um eine Insel-Anlage, die nicht mit dem Stromnetz verbunden gewesen sei. Sie habe aus selbst zusammengestellten Komponenten bestanden. Das Feuer sei im Bereich um den Laderegler und die Batterie ausgebrochen, eine Ursache aber nicht klar. Sowohl Laderegler als auch Batterie seien vollständig ausgebrannt. Auf dem Balkon habe sich neben der Solaranlage auch ein Sofa befunden, was eine Rolle für die starke Rauchentwicklung gespielt habe.

Lithium-Ionen-Akkus spielen in Brandstatistiken insgesamt bisher keine große Rolle. Wenn sie brennen, tun sie das allerdings mit sehr hohen Temperaturen. Sie sollen zudem nicht bei hohen Umgebungstemperaturen zum Einsatz kommen – also zum Beispiel nicht auf dem Balkon in der prallen Sonne stehen.Fachleute warnen zudem immer wieder vor Bastellösungen ohne ausreichende Fachkenntnis.

