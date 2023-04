Avaada-Gruppe sammelt eine Milliarde USD für grüne Wasserstoff-Projekte in Indien

Die Avaada-Gruppe in Indien will mit Milliardensummen eine integrierte Solar-Wasserstoffproduktion aufbauen - "vom Sand bis zum Molekül".

Die Avaada-Gruppe hat nach eigenen Angaben gut eine Milliarde USD für die Finanzierung grüner Wasserstoff- und Ammoniakprojekte in Indien eingesammelt. Insgesamt würden dafür 1,3 Milliarden USD benötigt. Bis zu eine Milliarde USD will die Brookfield Renewable über den Brookfield Global Transition Fund (BGTF) in Avaada investieren. Weitere 68 Millionen USD sollen von der Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC) kommen. Avaada will das Geld in Wachstumspläne und die Tilgung von Schulden stecken. Mit potenziellen Investoren für weitere 200 Millionen USD sei Avaada bereits im Gespräch, heißt es.

Grüner Wasserstoff aus Indien – hergestellt mit Solarzellen aus der eigenen Fabrik

Die Avaada-Gruppe hat sich nach eigenen Angaben auf die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak spezialisiert. Dafür betreibt sie nicht nur ein eigenes Erneuerbare-Energien-Portfolio mit 4 GW Gesamtleistung. Bis 2026 soll die Erzeugungsleistung auf 11 GW wachsen. Avaada Energy ist nach eigenen Angaben der am schnellsten wachsende unabhängige Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien. An der Avaada Energy ist der Investor GPSC bereits mit 42,9% beteiligt.

Mittlerweile ist Avaada auch selbst in die Fertigung von Solarzellen und -modulen eingestiegen. Im Rahmen des von der indischen Regierung eingeführten Programms „Production Linked Incentive“ (PLI) hat das Unternehmen die Ausschreibung für eine Zellen- und Modulfabrik mit einer Kapazität von 3 GW gewonnen. Vineet Mittal, Vorsitzender und Gründer der Avaada-Gruppe, spricht von einem „integrierten Sand-zu-Molekülen-Geschäft“. Die Gruppe wolle sich an der Spitze der globalen Energiewende positionieren, heißt es.

Neben Vineet Mittal ist mit seiner Stellvertreterin Sindoor Mittal noch ein zweites Mitglied der Mittal-Familie in der Geschäftsführung der Avaada-Gruppe vertreten.

Indien will seinen Energiesektor umbauen und bis 2070 klimaneutral werden. Dabei sollen auch Wasserstoff und Brennstoffzellen eine wesentliche Rolle spielen.

27.4.2023 | Quelle: Avaada Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH