Zwischen 2025 und 2029 liefert Meyer Burger aus seinem US-amerikanischen Werk in Goodyear Photovoltaik-Module für Kraftwerksprojekte an die Investitionsgesellschaft Ingka Investments.

Meyer Burger Technology AG und Ingka Investments, die Investitionsgesellschaft der größten IKEA Einzelhandelsgruppe Ingka, haben einen Abnahmevertrag über Photovoltaik-Module mit einer Laufzeit von vier Jahren unterzeichnet. Dabei umfasst die Vereinbarung mit Ingka Investments die Lieferung von Solarmodulen, die Meyer Burger künftig in Goodyear im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona produziert. Die Auslieferung soll zwischen 2025 und 2029 erfolgen.

Die Photovoltaik-Module stellt Meyer Burger auf seiner neuen Glas-Glas-Produktplattform her. Zudem sollen sie elektrisch und größenmäßig für Anwendungen im Kraftwerkssegment optimiert sein. Wie die anderen Produkte von Meyer Burger sollen sie sich durch eine geringe Degradation und eine Bifazialität von mehr als 90 Prozent auszeichnen.

„Diese Vereinbarung ist ein hervorragender Start, sowohl für unsere Ambitionen, weiter in die Produktion von erneuerbaren Energien in den USA zu investieren, als auch für unsere Partnerschaft mit Meyer Burger. Einem Unternehmen mit hohen ESG-Standards und der gemeinsamen Verpflichtung, einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung und zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu leisten”, sagt Frederik de Jong, Head of Renewable Energy bei Ingka Investments.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ingka Investments, die uns durch diese Abnahmevereinbarung beim schnellen Hochfahren unserer Produktion in den USA unterstützen wird”, sagt Daniel Menzel, COO von Meyer Burger. Dabei wird Ingka Investments eine substanzielle jährliche Vorauszahlung leisten, um Meyer Burger die Beschaffung und Finanzierung von Maschinen, Materialien und Rohstoffen für die Solarmodulproduktion in Goodyear zu ermöglichen. Über weitere Details des Vertrages haben die Parteien vorerst Stillschweigen vereinbart.

3.5.2023 | Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH