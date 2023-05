Die Photovoltaik-Auszeichnung „IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award 2023“ geht an Yifeng Chen, der die technische Leitung bei Trina Solar innehat.

Yifeng Chen, technische Leiter von Trina Solar, erhält den IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award 2023 für seine herausragenden Leistungen in der Wissenschaft und Technologie der photovoltaischen Energieumwandlung.

Der Verband IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) mit Hauptsitz in New York, USA, wurde 1963 gegründet und ist eine der weltweit größten technischen Berufsorganisationen. Im Jahr 2014 stiftete das Institut den Young Professional Award, den man später zu Ehren von Professor Stuart Wenham in IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award umbenannt hat. Der Preis geht jährlich an eine Person, die einen bedeutenden Beitrag zur Wissenschaft und Technologie der photovoltaischen Energieumwandlung geleistet hat. Dabei kann es um Arbeiten an PV-Materialien, Geräten, Solarmodulen oder Photovoltaik-Systemen gehen.

Als technischer Leiter von Trina Solar leitet Yifeng Chen das Forschungs- und Entwicklungsteam. Im Fokus stehen technologische Innovationen und der Transfer in die Massenproduktion. Bis heute hat Trina Solar eigenen Angaben zufolge 25 Weltrekorde in Bezug auf den Umwandlungswirkungsgrad von Solarzellen und die Leistungsabgabe von Photovoltaik-Modulen aufgestellt. Die 210 mm n-Typ i-TOPCon-Zelle hat in der Massenproduktion einen Wirkungsgrad von 25,3 % erreicht.

Die Verleihung des Awards findet anlässlich der 50. IEEE Photovoltaic Specialists Conference (IEEE PVSC) statt. Die 50. IEEE PVSC wird am 11. Juni in San Juan in Puerto Rico ausgetragen. Chen wird die Auszeichnung entgegennehmen und einen Vortrag über die Leistungsfähigkeit von 210mm n-Typ i-TOPCon Solarzellen und Modulen halten. „Diese Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für Trina Solar und insbesondere für jeden Forscher im F&E-Team. In Zukunft werden wir die Industrialisierung von Hocheffizienztechnologien weiter beschleunigen und die Anwendung von hocheffizienten und zuverlässigen Vertex-Modulen fördern“, sagt Chen.

4.5.2023 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH