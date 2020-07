Trina Solar präsentiert Vertex 600 Watt Photovoltaik-Modulserie

Trina Solar hat die Einführung von zwei Modulen der nächsten Generation der Vertex-Serie mit einer Ausgangsleistung von bis zu 600 Watt angekündigt. Das Unternehmen rechnet damit, die Serienfertigung einer Baureihe mit 550 Watt bereits im vierten Quartal dieses Jahres zu realisieren.

Die Vertex 600 Watt Photovoltaik-Modulserie der nächsten Generation weist drei Hauptvorteile auf: Erstens die Kombination von zerstörungsfreiem Schneiden, minimierten Zellabständen und Multi-Busbar-Technologien. Zweitens niedrige Spannung und Verbesserung der Leistungsabgabe eines einzelnen Modulstrangs um mehr als 35 Prozent. Und drittens ein erheblicher Beitrag zur Senkung der Balance-of-System-Kosten.

Zhang Yingbin, Leiter der Produktstrategie und des Value Management bei Trina Solar, sagt: „Die Vertex-Module der nächsten Generation haben wir durch eine Vielzahl zukunftsweisender Innovationen verbessert, darunter ein 210-mm-Silizium-Wafer, minimierte Zellabstände und Multi-Busbar-Technologien, die einen Wirkungsgrad von mehr als 21 Prozent erreichen. Dank der niedrigen Spannung und der hohen Stringleistung der Module erschließt die neue Vertex-Serie ein enormes Potenzial zur weiteren Senkung der Balance-of-System-Kosten. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren in der gesamten Herstellungskette sind wir sicher, dass die auf einer neuen Technologieplattform entwickelten Vertex-Module dazu beitragen werden, die Stromgestehungskosten bei verschiedenen Anwendungen zu senken und den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen.“

Cao Bo, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar, sagt: „Um ein qualitativ hochwertiges Modul wie das Vertex 600 Watt Modul zu schaffen, das am Markt durch umfassende Funktionalitäten überzeugt, mussten wir jeden Prozess in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Unser Ziel ist dabei letztlich, den Mehrwert für unsere Kunden zu steigern, indem wir die Leistungsabgabe der Module verbessern und die Stromerzeugung erhöhen. Wir fühlen uns geehrt, dass die Vertex-Serie der nächsten Generation, die auf einer neuartigen und zukunftsweisenden Technologieplattform basiert, von wichtigen Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette der Photovoltaikbranche unterstützt wird. Als eines der Mitglieder der „600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance“ widmet sich Trina Solar der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Branche, um die nachhaltige Entwicklung des Sektors zu fördern.“

22.7.2020 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH