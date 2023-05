Denkmalschutz: Solarziegel von Meyer Burger auch für Schiefer-Dächer

Die Meyer Burger Technology AG und die Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG wollen gemeinsam eine Variante des Solardachziegels vermarkten, die sich besonders gut in Schiefer-Dächer integrieren lässt.

Der Solarziegel mit dem vollen Namen Namen „Meyer Burger Slate – Magog Schiefer Edition“ soll es leichter machen, Photovoltaik und Denkmalschutz zu verbinden. Damit er nicht auffällt, setzt Meyer-Burger zudem auf blendfreies, strukturiertes Solarglas. Geneigte Schiefer-Dächer sollen sich so erstmals komplett mit Solarziegeln belegen lassen. Der kleine graue Solarziegel soll ab dem dritten Quartal dieses Jahres bei Magog europaweit erhältlich sein.

Meyer Burger will den neuen Solarziegel ab August an Magog liefern. Er besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Spezialglas. Darin sind die Meyer-Burger-Solarzellen verbaut, die mit der patentierten Heterojunction-SmartWire-Technologie in Deutschland produziert werden. Die Endmontage lässt Meyer Burger von einem Partner in Europa umsetzen.

Für Dachdecker soll es einfach sein, die Solarziegel für Schieferdächer zu montieren und zu warten. Jeder Solarziegel wiegt 2,7 kg. Die Verbindung untereinander erfolgt über Standard-MC4-Stecker. Zum Wechselrichter führen dann klassische Stringkabel. Alle Verbindungskabel und Steckkontakte bleiben unter den Solardachziegeln verborgen, sind gegen Witterungseinflüsse geschützt und als harte Bedachung klassifiziert. Die ersten Pilotprojekte gemeinsam mit Dachdeckerbetrieben aus dem Kundenstamm befänden sich bereits in der Umsetzung.

Auch den „normalen“ Solarziegel Meyer Burger Tile hat das Unternehmen für dieses Jahr angekündigt – ebenfalls interessant für den Denkmalschutz. Im Jahresbericht für 2022 hatte Meyer Burger zuletzt geringere Verluste und einen höheren Umsatz gemeldet.

9.5.2023 | Quelle: Meyer-Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH