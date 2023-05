Ecoligo: Investor:innen für Photovoltaik-Anlage in Chile gesucht

Foto: Ecoligo

Das Weingut Vina Invina im Maule-Tal in Chile produziert hochwertigen Wein und will in Zukunft dafür Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage nutzen. An der Finanzierung kann man sich ab 100 Euro beteiligen.

Die Investmentplattfom Ecoligo hat das neue Photovoltaik-Crowdinvesting Vina Invina I gestartet. Sie sucht Investor:innen, die in eine Photovoltaik-Anlage in Chile investieren wollen. Die Solaranlage mit 85 kW Leistung soll Strom für ein Weingut produzieren. Die Kampagne ist die erste Phase eines größeren Solarprojekts für Vina Invina mit einer Gesamtleistung im Endausbau von 250 kW. Vina Invina ist familiengeführtes Weingut im Maule-Tal in Chile. Seit über 20 Jahren wird hier chilenischer Wein angebaut und produziert. Den Schlüssel zum Erfolg sieht die Familie in der Qualität und Vielfalt ihrer Trauben, die von ihren fünf Weinbergen stammen. Jeder dieser weist ein einzigartiges Klima-, Boden- und Topografieprofil auf. Vina Invina versteht Nachhaltigkeit schon immer als grundlegenden Bestandteil seines Betriebs. Mit einer Investition von 750 € helfen Investor:innen laut Ecoligo dabei voraussichtlich 2,48 Tonnen CO 2 einzusparen. Das entspricht in etwa den Emissionen einer 11,461 km langen Autofahrt. Eckdaten zum Photovoltaik-Crowdinvesting Vina Invina I Finanzierungsvolumen: 96.000€

Tilgung bis: 30.04.2028

Zins: 5,9%, Zinsen inkl. 0,6 % Early-Bird-Bonus (bis 04.06.2023)

Tilgung: 14 % annuitätisch & 86 % endfällig

Mindestanlagebetrag: 100 €

Maximalanlagebetrag: 10.000 € Das Photovoltaik-Crowdinvesting für das Weingut Vina Invina I ist unter diesem Link zu finden. 15.5.2023 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

