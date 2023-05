PV-Speicher: Enphase verlängert Garantie für IQ Battery auf 15 Jahre

Der PV-Speicher- und Mikrowechselrichterspezialist Enphase Energy verlängert die in seinen IQ Battery Produkten enthaltene Garantie in Europa von 10 auf 15 Jahre.

Die neue 15-jährige Garantie gilt für IQ Battery 3T und IQ Battery 10T Produkte, die Kund:innen ab dem 1. Mai 2023 in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz aktivieren. Die erweiterte Garantie von Enphase ist laut Hersteller eines der besten Angebote in der Branche in Europa und zeige das Vertrauen des Herstellers in die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der IQ Battery. Die neue Garantievereinbarung deckt auch den Versand von reparierten oder ausgetauschten Geräten ab.

Bei der Enphase IQ Battery handelt es sich um einen PV-Speicher. Er ermöglicht es Hausbesitzer:innen, überschüssige Solarenergie zu speichern und in Zeiten mit geringer Solarproduktion oder hohen Strompreisen zu nutzen. Dies kann helfen, Geld bei ihren Stromrechnungen zu sparen und ihre Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern. Darüber hinaus hat man die IQ Battery mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Die Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie gilt als eine der sichersten Batteriechemien auf dem Markt. Zudem ist die IQ Battery laut Hersteller mit einer Überwachungs- und Steuerungstechnologie ausgestattet, die es ermöglicht, potenzielle Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu vermeiden.

Die Enphase IQ Battery lässt sich laut Hersteller einfach installieren und verwenden. Man kann sie in einer Vielzahl von Konfigurationen installieren. Ihr modulares Plug-and-Play-Design soll Hausbesitzer:innen den Einstieg in die Energiespeicherung erleichtern. Mit der intuitiven mobilen App können Hausbesitzer ihren Energieverbrauch und den Batteriestatus in Echtzeit überwachen.

