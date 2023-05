V-TAC: Neue PV-Speicher aus Großbritannien

Der britische Photovoltaik-Hersteller V-TAC hat eine Reihe von PV-Speichern auf den Markt gebracht, die mit den meisten Wechselrichtermarken in Großbritannien und der EU kompatibel sein sollen.

Der LED-Spezialist V-TAC, der neuerdings auch Photovoltiak-Produkte fertigt, hat PV-Speicher auf den Mark gebracht, die mit der Mehrzahl der auf dem Markt erhältlichen Wechselrichtermarken kompatibel sein sollen. Die neue Produktpalette ist darauf ausgerichtet, die Anforderungen an die Stromspeicherung bei unterschiedlichen Größen von Solaranlagen zu erfüllen. Die Solarbatterien sollen den Bedarf an Backup-Strom und den Stromverbrauch über Nacht abdecken. Für eine flexible Installation gibt es Optionen für Stand-, Wand- und Gestellmontage.

Installateure und Kunden stoßen laut Unternehmen in der Regel auf Inkompatibilitätsprobleme zwischen Lithium-Ionen-Batterien und Wechselrichter. Diese führe zu einer verkürzten Batterielebensdauer, erhöhten Wartungs- und Reparaturkosten und einem deutlichen Rückgang der Gesamteffizienz des Systems. Somit zielt V-TAC darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es Batterien anbietet, die mit den meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Wechselrichtermarken kompatibel sind. Zudem bietet das Unternehmen ein vielfältiges Produktsortiment an, das den Aufbau eines Ökosystems aus PV-Modulen, Wechselrichtern und Batterien ermöglicht, die nahtlos zusammenarbeiten sollen.

Dinesh Sajnani, CEO von V-TAC, sagt: „Diese erweiterte Kompatibilität soll den Kunden von V-TAC einen entscheidenden Vorteil verschaffen, da sie die einfache Integration der Batterien in bestehende Systeme ermöglicht, ohne dass neue Wechselrichter gekauft werden müssen. Darüber hinaus entwickeln wir die Produkte ständig weiter, um ihre Kompatibilität mit Wechselrichtern anderer Marken zu verbessern und den Kunden die Auswahl des besten Wechselrichters für ihre Bedürfnisse zu erleichtern.“

Die PV-Speicher von V-TAC seien so konzipiert, dass sie leicht und einfach zu installieren sind. Das mache sie zu einer attraktiven, wartungsarmen Option. „Für den größtmöglichen Komfort der Nutzer umfasst unser neues Angebot an Energiespeicherlösungen eine benutzerfreundliche App, die die Überwachung und Steuerung von Solarenergiesystemen über ihre Smart Devices und Computer ermöglicht“, so Sajnani.

20.5.2023 | Quelle: V-TAC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH