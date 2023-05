Beteiligung an PV: Mustervertrag für Kommunen

Kommunen können von PV-Freiflächen über eine Beteiligung profitieren. Der bne stellt dafür einen Mustervertrag kostenlos zur Verfügung.

Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) stellt Kommunen zur Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen einen Mustervertrag zur Verfügung. Hintergrund ist, dass diese seit über einem Jahr finanziell von neuen PV-Freiflächenanlagen profitieren können. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) gilt das auch für Bestandsanlagen.

Demnach können, so der bne, laut EEG 2023 Kommunen mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Betrieb eines Solarparks partizipieren. Bei einer 50 Megawatt PV-Freiflächenanlage entstünden so schnell Beiträge von 100.000 Euro pro Jahr, die regelmäßig in den Haushalt der Gemeinde fließen.

Die Kommunalbeteiligung gilt nach § 6 EEG sowohl für neue oder repowerte als auch für bestehende PV-Freiflächenanlagen. Sie bezieht sich ferner auf die tatsächlich eingespeiste Strommenge. Ein neuer Mustervertrag vereinfacht es allen Akteuren, die Kommunalbeteiligung rechtssicher umzusetzen. Der Vertrag steht kostenfrei unter www.sonne-sammeln.de/mustervertrag zur Verfügung.

„Beteiligung stärkt strukturschwache Regionen“

Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne): „Ab 2026 plant die Bundesregierung einen jährlichen Ausbau von 11 Gigawatt bei Solarparks. Das ist politisch auch dringend geboten und für die Branche machbar. Uns ist wichtig, dass die Menschen in den Standortkommunen, Landwirte und die Biodiversität von Photovoltaik profitieren. Eine bessere Beteiligung an der Energiewende stärkt strukturschwache Regionen und sorgt für Akzeptanz.“

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB): „Die Zahlung ist wichtig für die Akzeptanz der Energiewende vor Ort. Anlässlich der Veröffentlichung der Musterverträge weisen wir darauf hin, dass nun auch eine finanzielle Beteiligung der Kommunen für bestehende Anlagen erfolgen soll und dass die Zahlungen unabhängig von einer Förderung durch das EEG vereinbart werden sollten. Die Betreiber sollten den betroffenen Gemeinden nun schnell ein Angebot unterbreiten und dazu beitragen.“

Dr. Wieland Lehnert, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Becker Büttner Held (BBH): „Um Rechtssicherheit sowohl für die Anlagenbetreiber als auch für die Kommunen zu gewährleisten, ist die vertragliche Umsetzung der Kommunalbeteiligung von großer Bedeutung. Mit dem aktualisierten Mustervertrag wird sichergestellt, dass die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen umfassend berücksichtigt werden. Mit dem ebenfalls aktualisierten Beiblatt erhalten die Akteure außerdem Informationen zu allen (Rechts-)Fragen des Vertrages.“

23.5.2023 | Quelle: bne | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH