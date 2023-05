Solarize: Gemeinsamer Solarstrom für Handelsketten

Um Solarstrom vom gemeinsamen Gewerbedach nutzen zu können, wendet Dienstleister Solarize für Handelsketten auf einem Areal in Karlsruhe ein Konzept an, bei dem der Solarstrom über ein PPA mit den bestehenden Stromlieferverträgen kombiniert wird.

Solar-Dienstleister Solarize hat in Karlsruhe ein Vorhaben realisiert, bei dem mehrere Handelsketten gemeinsam Solarstrom von einem PV-Dach konsumieren können. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein innovatives Messkonzept zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung implementiert. Wie Solarize mitteilte, sind zwar solche Microgrids zur Intergration von PV-Strom für das Gewerbe grundsätzlich im Kommen. Doch gerade große Handelsketten in Arealen mit mehreren anderen Mietern kämpften damit, Dach-PV-Anlagen in ihr Stromversorgungskonzept zu integrieren. In der Regel seien sie durch langfristige Rahmenstromverträge für alle Filialen an bestimmte Energiedienstleister gebunden.

Vor diesem Hintergrund sei das Carl-Metz-Areal in Karlsruhe ein Leuchtturmprojekt. Hier seien Filialisten wie Kaufland, Tedox oder JYSK Mieter ansässig. Diese könnten nun einen Teil ihres Strombedarfs mit nachhaltigem PV-Strom aus dem lokalen Microgrid decken. Trotz ihrer Rahmenstromverträge profitieren sie so vo dem sogenannten Onsite-PPA. Dabei kombiniert Solarize die Rahmenstromverträge mehrerer Parteien mit einem Power Purchase Agreement für den Solarstrom vor Ort. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz spreche in diesem Zusammenhang in der jüngst veröffentlichten Photovoltaik-Strategie von „Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung“.

Aufteilung zwischen Netz- und PV-Strom

Im Auftrag der Betreibergesellschaft OSP OllisaSolar Power GmbH hat Solarize für diesen Anwendungsfall gemeinsam mit dem Netzbetreiber ein innovatives Messkonzept erarbeitet. Diese fußt auf der bereits bestehenden RLM-Zähler-Infrastruktur. RLM steht dabei für Registrierte Leistungsmessung. Eine sogenannte Meter-to-Cash-Plattform von Solarize sorge für eine vollautomatische Abrechnung des Stroms von der PV-Dachanlage vor Ort gemäß allen gesetzlichen Anforderungen.

Um Netzstrom und PV-Strom sauber abzugrenzen, hat Solarize die bestehende physische Messlokation in zwei virtuelle Marktlokationen aufgeteilt. Der bezogene Netzstrom sowie der bezogene PV-Strom jedes einzelnen Mieters messen unabhängig von ihrer Herkunft die RLM-Zähler im Viertelstundentakt. Eine Bilanzierungsformel teilt die beiden Stromquellen proportional zum Anteil am Gesamtverbrauch aller Mieter rechnerisch in Netz- und PV-Strom immer verbrauchsgenau pro Viertelstunde auf.

Zusammen mit dem Stromerzeugungszähler der PV-Anlage lässt sich damit für jeden Teilnehmer genau errechnen, wie viel Strom aus welcher Quelle bezogen und wie viel ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Auf Basis dieser Bilanzierung generiert die Meter-to-Cash-Plattform von Solarize automatisch jeden Monat eine Stromrechnung für das Onsite-PPA. Die Reststrommenge wird weiterhin vom jeweiligen Lieferanten des Mieters geliefert und in Rechnung gestellt.

„Günstigen Strom lokal zu erzeugen und zu verbrauchen, macht insbesondere für Gewerbe- und Retail-Areale mit ihren großen Dachflächen und hohen Verbräuchen Sinn. Das entlastet sowohl die Umwelt als auch unsere Stromnetze und reduziert Stromkosten. Mit der Solarize-Lösung konnten wir das elegant umsetzen. Wir freuen uns über die Lösung nicht nur an sonnigen Tagen ‒ da aber ganz besonders“, sagt Oliver Schneider, Geschäftsführer der OSP OllisaSolar Power GmbH.

„Das Projekt auf dem Carl-Metz-Areal ist das erste seiner Art und zeigt: Der Strombezug über Rahmenverträge und aus lokaler Erzeugung schließen sich nicht aus – was physikalisch ohnehin passiert, vereinfacht das Onsite-PPA für alle Beteiligten. Strom vom Dach – ohne Umwege“, erklärt Frederik Pfisterer, Gründer und Geschäftsführer von Solarize.

24.5.2023 | Quelle: Solarize | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH