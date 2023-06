Klimaschutz in Gebäudebereich: 25 Jahre Enercity-Fonds proKlima

Seit 25 Jahren fördert der Enercity-Fonds proKlima Klimaschutzmaßnahmen im Großraum Hannover. Darunter auch die ersten deutschlandweit gebauten Passivhäuser.

Unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ ging vor 25 Jahren, am 8. Juni 1998, der Enercity-Fonds proKlima an den Start. Seitdem hat der Fonds mehr als 35.800 Fördermaßnahmen und über 72 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Somit konnte man umgerechnet konnte mehr als zwei Millionen Tonnen an CO 2 -Emissionen vermeiden. Darüber hinaus etablierte der Fonds neue klimafreundliche Standards und unterstützt zahlreiche Projekte in den beteiligten Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Seelze und Ronnenberg.

Die Gründung geht auf die frühe Erkenntnis zurück, dass der globale Klimaschutz freiwilliges lokales Engagement benötigt. Die Landeshauptstadt Hannover und Enercity haben damals maßgeblich die Partnerschaft initiiert und ermöglichen bis heute die finanzielle Existenz des Klimaschutzfonds. Ziel war und ist es, den lokalen Klimaschutz aktiv mit den Bürger:innen zu gestalten. „Die proKlima-Partnerschaft ist etwas ganz Besonderes und europaweit immer noch einzigartig. Nicht nur, weil sie in den beteiligten Kommunen eine verlässliche und kontinuierliche Finanzierungsquelle für Klimaschutz seit 1998 bietet, sondern weil dadurch messbare CO 2 -Emissionsminderungsmaßnahmen lokal umgesetzt werden“, sagt Bala S. Ramani, Vorsitzender des Kuratoriums und Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover.

Enercity-Fonds proKlima stellt Fördermittel für den Klimaschutz bereit

Ein Schwerpunkt der Förderprogramme des Enercity-Fonds proKlima ist das energieeffiziente Bauen und Modernisieren. Der Fond fördert zum Beispiel Wärmedämmungen, effiziente Wärmeerzeugung mit Fernwärme, Solarthermie und Wärmepumpen sowie die Stromerzeugung mit Solarenergie. Darüber hinaus gehört die Unterstützung von Klimaschutz-Bildungsangeboten in Schulen, bei Vereinen und Institutionen zu den Aufgaben vom proKlima.

Die ersten deutschlandweit gebauten Passivhäuser hat man bereits zur Jahrtausendwende auf dem Kronsberg realisiert, unterstützt von proKlima. Der Pavillon am Weißkreuzplatz erntet seit mehr als 23 Jahren Strom aus Solarenergie und die Solarfähre würde nicht auf dem Maschsee fahren. Es gäbe zudem keine langjährigen Erfahrungen mit hocheffizienten Gebäudesanierungen, die den Energieverbrauch um den Faktor 10 senken. „Wir sind sehr stolz auf die Vielzahl von Förderprojekten, die auch gemeinsam mit dem Handwerk umgesetzt wurden und damit das lokale Know-how vorangebracht und etabliert haben“, sagt Frank-Peter Ahlers, langjähriger Vorsitzender des proKlima-Beirats und Leiter des Zentrums für Umweltschutz der Handwerkskammer Hannover. Im proKlima-Beirat engagieren sich Ratsvertreter:innen der Kommunen und die ideellen Partner des Fonds wie Handwerkskammer Hannover, Bundesverband der Energieabnehmer, Thüga AG, Verbraucherzentrale Niedersachsen und Bürgerinitiative Umweltschutz.

Kommunen und Enercity arbeiten eng zusammen

Finanziert wird proKlima von den Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze (zusammen bilden sie das proKlima-Fördergebiet). Den größten Finanzierungsanteil steuert der Energiedienstleister Enercity bei. Die Vergabe der Fördermittel erfolgt nach festgelegten Kriterien. Die CO 2 -Effizienz, die absolute CO 2 -Reduzierung, die Multiplikatorwirkung und der Innovationsgrad der Maßnahmen sind dabei ausschlaggebend. Mit Know-how und Zuschüssen unterstützt der Enercity-Fonds proKlima vor allem die Energieeinsparung sowie den lokalen Umstieg auf erneuerbare Energien in der Wärme- und Stromversorgung. Dazu wird ein jährliches Förderprogramm aufgelegt sowie auch Einzel- und Sonderförderprojekte bezuschusst. „In den 25 Jahren haben wir viele innovative Förderangebote im Gebäudesektor entwickelt und bundesweite Nachahmer angeregt. Für den Effekt von 25 Jahren proKlima-Förderung wäre die 20-fache Fläche des Mischwalds Eilenriede erforderlich, um dieselbe CO 2 -Speicherleistung erzielen zu können“, erklärt Matthias Wohlfahrt, Leiter der Geschäftsstelle proKlima.

Die Förderanagebote des Enercity-Fonds proKlima sind unter diesem Link zu finden.

9.6.2023 | Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH