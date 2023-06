DCH Energy schnürt Paket aus Wärmepumpe und Photovoltaik

Auf der Intersolar 2023 führt der chinesischen Photovoltaik-Hersteller DCH Energy eine Komplettlösung aus Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage ein. Sie soll durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Die DCH Energy GmbH, Tochter des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Beijing DCH Energy Technology, bietet nun eine Wärmepumpe im Paket mit einer Photovoltaik-Anlage mit bis zu 12 kW Nennleistung an. Das Unternehmen stell das Angebot am Dienstag, den 13. Juni 2023, auf der diesjährigen Intersolar Europe in München vor.

Die im Angebotspaket eingesetzten 230 Volt Wärmepumpen mit 4 bis 16 kW Leistung sind mit einer deutschsprachigen Steuerung ausgestattet. Laut Anbieter sind sie bis -25 °C Außentemperatur zum Heizen, Kühlen und für Warmwasser geeignet und erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C. Zudem sollen sich unterschiedliche Heizkreistemperaturen realisieren lassen. Ferner sind die Systeme sind Smart-Grid-fähig und man kann sie mit allen anderen Energieträgern, wie Wind, Gas oder Wasserstoff koppeln.

Die DCH Energy GmbH bietet ihren Kunden dazu eine Komplettlösung mit passenden PV-Modulen an, die man auf die individuellen Bedürfnisse des Haushalts abstimmen will. Das Unternehmen berät eigenen Angaben zufolge seine Kunden umfassend und vermittelt die Installation der Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage an seine Fachpartner. „Wir haben unser Know How mittlerer bis großer PV-Anlagen mit dem technologischen Vorsprung modernster Wärmepumpentechnologie gebündelt“, sagt André Habedank, CSO heating systems bei DCH Group international. Damit könne man ein nie dagewesenes Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen. Zudem könne man die geschnürten Pakete individuell mit Stromspeicher oder Wallbox erweitern.

Am Messestand A2/640 der DCH Energy GmbH auf der Intersolar können sich Besucher ihren persönlichen Wärmebedarf berechnen lassen und erhalten ein individuell zugeschnittenes Angebot für ein Paket aus Wärmepumpe und Photovoltaik.

12.6.2023 | Quelle: DCH Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH