1st Flow Energy Solutions stellt Solar-Carport mit Redox-Flow-Batterie vor

Die auf Redox-Flow-Batterien spezialisierte 1st Flow Energy Solution stellt einen Solar-Carport vor, der den erzeugten Strom auch für nächtliches Laden speichern kann.

Der Solar-Carport inklusive Batterie, Ladesäule und Abrechnungslösung soll sich an unterschiedliche Ladebedürfnisse und Platzverhältnisse anpassen lassen. Es gebe Komplettlösungen „für wenige Stellplätze bis zu großen Parkplätzen mit 35 und mehr Stellplätzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Letzteres zielt auf die Solarpflicht ab, die in mehreren Bundesländern für neue Parkplätze gilt. In Baden-Württemberg greift sie zum Beispiel ab 35 neuen Stellplätzen.

Batterie puffert Leistungsspitzen beim Laden von E-Autos

Der Solar-Carport hat dabei standardmäßig eine solare Spitzenleistung von 25 kW. Daran können E-Autos an 9 AC-Ladepunkte mit bis zu 22 kW gleichzeitig laden. Auch eine DC-Schnellladesäule mit 50 kW ist im Programm. Die Batterie mit einer Kapazität von 200 kWh sorgt dafür, dass der Solar-Carport auch Ladespitzen bedienen kann, unabhängig von der aktuellen Sonneneinstrahlung. Kommt die Anlage regelmäßig an ihre Ladegrenzen, braucht sie allerdings mehr Strom. Dafür lasse sie sich auch mit einer anderen PV-Anlage koppeln, die sich zum Beispiel auf dem Dach eines naheliegenden Gebäudes befinden kann.

Der Solarcarport verfüge über ein Eichwertzertifikat und ein gängiges Roaming- und Bezahlsystem. Somit habe er alle nötigen Voraussetzungen, um auch öffentlich oder halböffentlich betrieben zu werden.

Redox-Flow-Batterie als langlebiger Speicher für den Solar-Carport

1st Flow Energy Solutions nutzt in dem Carport seine Vanadium-Redox-Flow Batterien. Ein grundsätzlicher Vorteil der Redox-Flow-Technologie ist ihre einfache Skalierbarkeit. Indem man zusätzliche Elektrolyt-Tanks ergänzt, kann man auch in einem vorhandenen Speicher die Kapazität zu geringen Zusatzkosten erhöhen. Zudem sind die Vanadium-Redox-Flow-Batterien weder entflammbar noch explosiv. Weitere Vorteile von Redox-Flow-Batterien sind ihre Robustheit, nahezu beliebige Entladetiefe und lange Lebensdauer. Unter den Redox-Flow-Batterien gibt es auch welche, die ganz ohne knappe Rohstoffe auskommen – zum Beispiel die Eisen-Batterie von EES. Mehrere Anbieter von Redox-Flow-Speichern versuchen sich gerade am Markteintritt.

Nachteile der Redox-Flow-Batterien im Vergleich zur Lithium-Batterie sind allerdings ein geringerer Wirkungsgrad und eine geringere Energiedichte. Die Systemeffizienz gibt das Unternehmen mit gut 75 % an. Die Energiedichte sei bei der Vanadium-Redox-Flow-Batterie „um ein Vielfaches“ höher als bei „herkömmlichen“ Redox-Flow-Batterien, erklärt 1st Flow Energy Solutions.

Zur Technologie von 1st Flow Energy Solutions gehört auch ein offenes Energiemanagementsystem (EMS), das eine vollintegrative Nutzung der Solarenergie ermöglichen soll. Die Anwendungen sieht der Hersteller „von der stationären Gebäudeenergiezelle bis zum integrierten Mobilitätshub für die E-Mobilität.

23.6.2023 | Quelle: 1st Flow Energy Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH