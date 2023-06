Masterplan solares München verabschiedet

Mit dem Masterplan solares München will die bayerische Landeshauptstadt den Photovoltaik-Ausbau beschleunigen. Ziel ist es, den PV-Zubau mit einer Wachstumsrate von 40 Prozent auf rund 100 Megawatt pro Jahr steigern.

Der Münchner Stadtrat hat den Masterplan solares München beschlossen. Der Masterplan betrachtet den innerstädtischen Solarenergieausbau mit allen zusammenhängenden Aspekten als wesentlichen Teil der Energiewende. Mit dem Masterplan strebt die Stadt München einen weitgehenden Photovoltaik-Ausbau an, so dass man langfristig rund 25 Prozent des Stromverbrauchs der Stadt mit innerstädtischen Solaranlagen decken kann. Dazu will man in einer Transformationsphase bis 2030 der PV-Zubau mit einer Wachstumsrate von 40 Prozent auf rund 100 Megawatt pro Jahr steigern. Neben dem starken Ausbau der Solarenergieerzeugung berücksichtigt der Masterplan auch den steigenden Bedarf an Strom und Energiespeichern zum Beispiel für Mobilität und Wärmeversorgung. Der Masterplan solares München soll regelmäßig überprüft, fortgeschrieben und weiterentwickelt werden.

Masterplan solares München einer der ersten in Deutschland

„Mit dem Masterplan solares München sind wir eine der ersten deutschen Kommunen, die das Thema Photovoltaik-Ausbau ganzheitlich denkt und damit einen verlässlichen Rahmen für Verwaltung, Wirtschaft, Handwerk, Gebäudeeigentümer:innen und Münchner:innen schafft“, sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz ergänzt: „Der Masterplan solares München ist ein wesentlicher Teil der Energiewende in München und hilft uns bei der Transformation zu einem klimaneutralen München. München bietet ausreichend Flächenpotenzial, um die ambitionierte Photovoltaik-Zubauleistung von rund 100 Megawatt pro Jahr zu erreichen. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, dieses Potenzial zu erschließen.“

Mit einem Photovoltaik-Zubau von über 10 MW ist in München 2023 bereits mehr PV-Leistung zugebaut worden als jeweils in den Jahren 2020 und 2021 – und das in nur knapp einem halben Jahr. Falls der Zubau sich auch im zweiten Halbjahr so fortsetzt, wird der für 2023 geplante Zubau von 15 MW voraussichtlich deutlich überschritten. „Auf Münchens Dächern ruht noch immer ein riesiges ungenutztes Potenzial für saubere Energie, deshalb freue ich mich sehr, dass der PV-Ausbau, besonders auch im privaten Bereich, in München deutlich an Fahrt gewonnen hat“, sagt Oberbürgermeister Reiter. „Unser Förderprogramm zeigt also Wirkung. Und wir als Stadt gehen auch mit gutem Beispiel voran und sind mit einer installierten PV-Leistung von rund 7 MW die größte Anlagenbetreiberin im Stadtgebiet.“

Balkonkraftwerke stark nachgefragt

„Die aktuellen PV-Ausbauzahlen sind beeindruckend und fast vollständig auf das Engagement von Privatpersonen zurückzuführen. So konnten sich beispielsweise weit über 1.000 Kleinstanlagenbetreiber:innen für die so genannten Balkonkraftwerke begeistern“, sagt Referentin Kugler. „Für weitere rund 2.000 Balkonsolaranlagen sowie fast 3.000 größere PV-Anlagen wurde die städtische Solarförderung beantragt. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Förderprogramm ‚Klimaneutrale Gebäude‘ den Nerv der Zeit getroffen haben.“

Der Masterplan solares München ist unter diesem Link zu finden.

Mit dem Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude unterstützt München nicht nur Photovoltaik-Anlagen, sondern auch anderes wie Energieberatungen, Dämmungen, Wärmepumpen oder Solarkollektoren.

Informationen zum Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude stehen unter diesem Link zur Verfügung.

29.6.2023 | Quelle: Landeshauptstadt München | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH