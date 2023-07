Juwi: technische Betriebsführung für PV-Park in Nordsachsen

Juwi und die Stadtwerke Düsseldorf-Tochter Grünwerke kooperieren: Juwi übernimmt die technische Betriebsführung für den Grünewerke-PV-Park Sprotta.

Die MVV-Tochter Juwi übernimmt die technischen Betriebsführung des 2,6-Megawatt-Park Solarparks im Landkreis Nordsachsen. Auftrager ist Eigentümer Grünwerke, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Düsseldorf. Das teilte die Juwi mit.

Nachdem die Grünwerke, das auf Erneuerbare Energien spezialisierte Juwi Anfang 2022 mit der technischen Betriebsführung eines Zwei-Megawatt-Solarparks am Flughafen Düsseldorf betraut hatten, folgt nun der nächste Auftrag. Das Unternehmen legt auch die Betriebsführung des Solarparks Sprotta in die Hände der Juwi-Betriebsführung. Der Solarpark liegt 25 Kilometer vom Firmen-Standort Brandis entfernt. Er ist seit dem Jahr 2010 in Betrieb.

Das Unternehmen übernehme neben dem kompletten Anlagenservice auch die 24/7-Fernüberwachung, die DGUV-V3Prüfungen, die Anlagenbetreiberverantwortung sowie das Landscape Management für den 15,6 Hektar großen Park. „Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit den Grünwerken weiter auszubauen“, sagt Lorenz Heinen, O&M-Leiter bei Juwi.

Das Unternehmen gehört ferner zur Mannheimer MVV Energie AG und hat seinen Hauptsitz in Wörrstadt bei Mainz. Es habe zudem im Windbereich weltweit mehr als 1.200 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2.900 Megawatt realisiert. Im Solarsegment seien es rund 2.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 3.750 Megawatt. Die Betriebsführung von Juwi betreue Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 4.100 Megawatt.

5.7.2023 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH