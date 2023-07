Brasilien und Deutschland bauen Partnerschaft für Photovoltaik aus

Die beiden Solarverbände Brasiliens und Deutschlands wollen enger zusammenarbeiten. Ziel ist, die Photovoltaik und andere Technologien schneller voran zu bringen.

Brasilien und Deutschland wollen bei der Photovoltaik enger zusammenarbeiten. Das haben der brasilianische Solarenergieverband Absolar und der Bundesverband Solarwirtschaft erklärt. Ziel ist die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zwischen den Solarsektoren beider Länder, teilte der BSW mit. Es gehe darum, die Entwicklung, das Wachstum und die Nutzung der Photovoltaik-Solarenergie und synergetischer Technologien (einschließlich Energiespeicherung, grüner Wasserstoff, Microgrids, Minigrids, Digitalisierung und andere) zu fördern.

Die Vereinbarung aktualisiere ferner die seit 2015 bestehende Zusammenarbeit. Sie werde nun auch weitere Möglichkeiten für brasilianische und deutsche Unternehmen untersuchen. Das betrifft Elektrofahrzeuge, Digitalisierung und Nutzung erneuerbarer Energien als Grundlaststrom. Neben dem Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken in den Bereichen öffentliche Politik, Programme und Anreize werden die Verbände in den Bereichen technologischer Austausch und Handel zusammenarbeiten. Ziel sei dabei, neue Investitionen zu katalysieren, Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten in beiden Ländern zu eröffnen.

Mehr Solarstrom für Brasilien

„Die Erneuerung unserer historischen bilateralen Zusammenarbeit mit dem BSW ist ein solider Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiewende, der die Anziehung neuer internationaler Investitionen und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen fördert. Diese Vereinbarung stärkt die Beziehungen zwischen dem brasilianischen und dem deutschen Markt für Solarenergie, Energiespeicherung und grünen Wasserstoff. Sie wird zu neuen Chancen für beide Märkte beitragen“, freut sich Rodrigo Sauaia, CEO von Absolar.

„Mit Solarenergie können wir die brasilianische Stromversorgung in kurzer Zeit noch sauberer, erneuerbarer und für alle Bevölkerungsschichten zugänglich machen.“ Damit rechnet Ronaldo Koloszuk, Präsident des Verwaltungsrats von Absolar.

„Die Aussichten für eine weitere Zusammenarbeit sind sonnig – wir haben in der Vergangenheit viel von unseren brasilianischen Partnern gelernt.“ So fasst David Wedepohl, Geschäftsführer Internationales des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) die bisherigen Erfahrungen zusammen.

6.7.2023 | Quelle: BSW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH