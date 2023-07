Meyer Burger und Senec vertreiben“Deutschland-Bundle“

Um Photovoltaik und Speicher aus deutscher Produktion anbieten zu können, starten Meyer Burger und Senec eine Vertriebspartnerschaft. Kunden können damit Module und Heimspeicher im Paket erwerben.

Der Solarproduzent Meyer Burger und Speicherspezialist Senec vertreiben eine gemeinsames Solarpaket „made in Germany“. Wie die Unternehmen mitteilten, ist dafür die aktuelle Diskussion über die Stärkung des Standorts Europa für die Produktion von Energiewendetechnologien Anlaß. Das so genannte „Deutschland-Bundle“ bestehe aus in Sachsen gefertigten Solarmodulen von Meyer Burger sowie dem ebenfalls in Sachsen entwickelten SENEC Heimspeicher. Interessierte Eigenheimbesitzer, die ihren Fokus auch auf heimische Wertschöpfungsketten legen, können das Paket ab 1. August 2023 über die Fachpartner von Senec beziehen.

In diesem Paket sind Meyer Burger Module enthalten – die einzigen europäischen PV-Module, die der Hersteller zu 100 Prozent aus selbst gefertigten Zellen fertigt. Neben modernen Speichersystemen bietet Senec ein 360-Grad-Komplettangebot für die Energiewende zuhause, das die notwendigen und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten von Photovoltaikanlagen und Speichern über Wallboxen und Wärmepumpen bis hin zum Stromtarif und dem Heim-Energiemanagement-System PowerPilot umfasst.

Senec-Fachpartner installieren

Um die Installation von Modulen und Heimspeichern kümmert sich das Fachpartnernetzwerk von Senec, das mehr als 1.200 kompetente Handwerksbetriebe jeder Grösse umfasst. „Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios um die Module von Meyer Burger folgen wir einem Wunsch nach Paketangeboten mit regionaler Identität, wonach uns sowohl Fachpartner als auch Endkund*innen immer wieder fragen“, erklärt Senec CSO Christian Haferkamp.

„Bei unseren gemeinsamen Gesprächsrunden haben wir festgestellt, dass wir eine Reihe von Werten und Ansichten im Hinblick auf eine gemeinsame Zukunftsgestaltung teilen“, sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. „Unser gemeinsames Projekt stärkt den Standort Deutschland. Für Meyer Burger ist die Zusammenarbeit mit der 100-prozentigen EnBW-Tochter Senec die erste Kooperation mit einem Systemanbieter.“

„Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit Meyer Burger steht der unternehmerische Wunsch, möglichst viele Schritte der Wertschöpfungsketten in Deutschland bzw. Europa zu realisieren und zu halten“, ergänzt Aurélie Alemany, CEO von Senec.

6.7.2023 | Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH